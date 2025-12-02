RTO en Mendoza: cuánto saldrá en enero y por qué recomiendan hacerla este mes

Arrancó diciembre y con ello, los talleres que realizan la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) esperan un "aluvión" de mendocinos para realizar el trámite antes del aumento , que se concretará el 1 de enero.

Con la llegada del período de vacaciones de verano y con algunos viajes previstos por parte de los automovilistas mendocinos, talleres de RTO consultados por MDZ Online sostuvieron que si bien estos últimos días han estado "tranquilos" y sin mayor demanda que la normal, esperan que se incremente notablemente como cada fin de año.

Esto responde a dos variables. Una de ellas, porque la mayoría de los trámites vence este mes (un gran porcentaje de las RTO tiene una validez anual) y se elige también la fecha teniendo en cuenta la cercanía a las vacaciones, por lo que los propietarios buscan dejar el vehículo "a punto" y en regla.

Pero el otro motivo es porque, como prácticamente todos los años, el valor de la RTO será más caro a partir del 1 de enero. En este caso será un 19% más, y esto obedece a que la Unidad Fiscal (UF), que es la que rige en la ley Impositiva de la Provincia y que determina los montos de algunos trámites regulados por el Estado, más las multas viales, pasará de $420 (cada UF) a $500.

Esto impactará de lleno en el costo de la RTO, cuyo valor se actualiza según el propio valor de la UF, pero que también se actualiza de forma automática cada tres meses de acuerdo a los aumentos en el valor del litro de nafta súper, que toma como referencia las estaciones de servicio YPF del Automóvil Club Argentino (ACA).

De hecho, la última actualización que realizó el Gobierno Provincial de la RTO fue el 3 de diciembre del 2024, hace un año; que llevaron al valor de la RTO de un auto a $31.000. No obstante, con las actualizaciones trimestrales, hoy la RTO de un auto cuesta $39.000. Esto implicó, a la fecha, una actualización en lo que va del 2025 de un 25,9%.

Cuánto costará la RTO a partir del 1 de enero

No obstante, a partir del 1 de enero, con el cambio del valor de la UF (de $420 a $500), estos serán los nuevos valores de la RTO:

Motos hasta 300cc (29 UF + IVA): pasará de $14.500 a $17.500 (IVA incluido)

hasta 300cc (29 UF + IVA): pasará de $14.500 a (IVA incluido) Motos de más de 300cc (53 UF + IVA): pasará de $27.000 a $32.000 (IVA incluido)

de más de 300cc (53 UF + IVA): pasará de $27.000 a (IVA incluido) Autos (77 UF + IVA): pasará de $39.000 a $46.500 (IVA incluido)

(77 UF + IVA): pasará de $39.000 a (IVA incluido) Camionetas : (85 UF + IVA): pasará de $43.000 a $51.400 (IVA incluido)

: (85 UF + IVA): pasará de $43.000 a (IVA incluido) Camiones: $ (105 UF + IVA): pasará de $53.300 a $63.500 (IVA incluido)

RTO "barata" y pedidos de aumento

De igual forma, más allá de este ajuste que se viene a partir de enero del 2026, empresarios que tienen talleres de RTO sostienen que el precio del trámite "es bajo" con respecto a otras provincias y que en el último mes del año, los incrementos de los gastos fijos han sido superiores a la variación de la RTO.

Héctor Lescano, titular de dos centros de RTO (uno en Las Heras y otro en Maipú), señaló que hacer la revisión en provincia de Buenos Aires "cuesta $78.000; en Capital Federal, $65.000; y en Salta, $57.000".

"Estamos muy por debajo de la media nacional, y la rentabilidad viene a la baja", sostuvo.

rto revision tecnica obligatoria (2).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

En gastos fijos, sostuvo que uno de los alquileres "pasó de $2,5 millones hace un año, a $4,5 millones", y que los salarios "pasaron de $900.000 a $1,5 millones", por dar algunos casos.

Con relación a la cantidad de revisiones que se vienen realizando, Lescano dijo que noviembre de este 2025 "fue mejor que noviembre del año pasado", y que si bien ha bajado levemente la demanda del trámite, son optimistas para lo que resta de diciembre. "Hay mucha gente que se le vence la RTO y debe renovarla. Además hay muchos que se van de vacaciones y tienen que dejar el auto a punto", agregó.

Cómo sacar el turno para la RTO

Entrar a la web oficial de RTO Mendoza : rto.mendoza.gov.ar.

Buscar la opción “Solicitar turno”.

Completar los datos del vehículo: patente, tipo de vehículo, datos del titular, etc.

Elegir el taller habilitado que te quede más cómodo. Hay varios talleres en Mendoza: Gran Mendoza, San Rafael, Las Heras, etc.

Una vez confirmado el turno, se te asigna día y hora para llevar el vehículo al taller seleccionado.

Qué requisitos hay que cumplir para hacer la RTO

Licencia de conducir vigente.

Constancia del seguro obligatorio del vehículo.

Cédula verde o azul del vehículo.

DNI del titular.

En vehículos con GNC, que el equipo de gas esté habilitado.

Quiénes deben hacer la RTO

Motos: tendrán un plazo de gracia de 36 meses a partir de su fecha de patentamiento original para realizar su primera Revisión Técnica Obligatoria.

Autos, camionetas, furgones: que estén afectados al uso particular tendrán un plazo de gracia de 36 meses a partir de su fecha de patentamiento original para realizar su primera Revisión Técnica Obligatoria. Luego de los 3 años de patentamiento, se realiza cada dos años hasta los 7 años de antigüedad del vehículo. Tras eso, se debe realizar el trámite todos los años.

Camiones: que estén afectados al uso particular: tendrán un plazo de gracia de 36 meses a partir de su fecha de patentamiento original, para realizar su primera Revisión Técnica Obligatoria.

Acoplados y semi acoplados: que estén afectados al uso particular: tendrán un plazo de gracia de 36 meses a partir de su fecha de patentamiento original, para realizar su primera Revisión Técnica Obligatoria.

Multa por no contar con la RTO

La infracción para quienes no tengan la RTO corresponde a una falta leve que equivale a un costo de $42.000, es decir 100 Unidades Fijas (en 2026 serán $50.000). Si se paga dentro de los 3 días hábiles posteriores tendrán un descuento del 40%, por lo que podrá abonar $25.200.