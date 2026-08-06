Rosca radical: la UCR bonaerense se rearma con duras críticas a la gestión de Axel Kicillof

La UCR bonaerense muestra, este sábado en el Club Atenas de La Plata, su músculo político . Los boinas blancas eligen las autoridades de la Convención Provincial - órgano partidario que define las alianzas electorales-, entre las tres facciones internas. Los radicales buscan posicionarse, con duras críticas a Axel Kicillof , como una opción con fuerza territorial en los 135 municipios.

Detrás del discurso de renovación y la foto de unidad alcanzada a principios de mayo tras el acuerdo entre las facciones de la UCR bonaerense ; que posibilitaron el reparto de los cargos partidarios en tres tercios entre el abadismo, Evolución y el sector de Miguel Fernández y Alejandra Lorden.

La cumbre de este sábado servirá para coronar a las autoridades de la UCR bonaerense . El platense Pablo Nicoletti, referente de Evolución , quedara al frente de la Convención Provincial, el órgano neurálgico encargado de resolver la política de alianzas del partido en tierras bonaerenses. Y consagrara al exdiputado abadista Emiliano Balbín como presidente del Comité Provincia de Buenos Aires y la vicepresidencia quedara en manos de exlegisladora Josefina Mendoza, responde directamente a Martín Lousteau .

Mientras que el sector de Miguel Fernández y Alejandra Lorden, cuentan con el apoyo de la mayoría de los intendentes boinas blancas, ocuparían diferentes cargos en la conducción partidaria. Motivo por el cual desde ese espacio advirtieron al abadismo y a Evolución “Los acuerdos deben respetarse”, aclarando “abogamos la unidad, pero exigimos que se respete lo acordado en mayo y que los cargos del partido y la convención se repartan en tres tercios”

La geopolítica de la UCR bonaerense inclina la balanza hacia el Conurbano y La Plata. De los 299 convencionales habilitados para votar, el AMBA (conurbano y La Plata) concentra 173 representantes, un contundente 57,9% de convencionales. Mientras que el interior de la provincia de Buenos Aires, histórico motor de los votos del radicalismo, reúne el 42,1 % de los convencionales, es decir 126 delegados.

Ese reparto de representación no es algo casual. Refleja la intensión del radicalismo bonaerense de penetrar en los históricos bastiones peronistas de la Tercera y Primera Sección Electoral, secciones donde la UCR necesita construir territorialidad para hacer pesar ante futuros socios la musculatura del centenario partido.

Con críticas a Kicillof el radicalismo pone primera

Con el consenso interno preacordado, los cañones de la UCR bonaerense apuntan hacia la gestión de Axel Kicillof. Por lo que la flamante conducción boina blanca de la provincia de Buenos Aires estructura su discurso sobre las principales deudas de la administración provincial con los bonaerenses, como lo son: el avance desmedido de la inseguridad, el colapso IOMA (la segunda obra social más importante del país), las deficiencias del sistema de salud pública, la crisis en educación y el abandono de la infraestructura vial.

"El radicalismo unido se prepara para ser protagonista del cambio que necesita la Provincia. Invito a todos los radicales a encontrarnos en La Plata para dar un paso más en la construcción de una alternativa radical, con vocación de gobierno para nuestra Provincia", afirmó Emiliano Balbín al convocar a la militancia radical al acto de este sábado 8 de agosto en el Club Atenas de La Plata.

El sábado la rosca radical arranca desde temprano

La jornada de la UCR bonaerense comenzará a las 9 de la mañana, con la acreditación de los convencionales y hacia el mediodía se constituirá la sesión formal para rubricar las autoridades ya pactadas.

En paralelo, intendentes, legisladores, concejales, consejeros escolares y dirigentes de: la Juventud Radical, Franja Morada y la OTR mantendrán reuniones sectoriales para delinear la estrategia política.

El cierre del conclave boina blanca está previsto para las 17 con un acto masivo, en el cual los principales oradores serán el presidente de la Convención Provincial Pablo Nicoletti y el flamante titular del Comité provincia de Buenos Aires Emiliano Balbín.