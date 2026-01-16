Revuelo por el viaje de un diputado libertario mendocino a China: cuál fue su descargo

En las últimas horas se generó polémica a nivel nacional respecto a un viaje de diputados nacionales libertarios a la República de China , entre los que participó el legislador mendocino Álvaro Martínez , sobre todo por el dato de quién pagó los viajes y estadía, si surgieron de recursos nacionales o del país asiático.

Fue el presidente de la Cámara de Diputados,Martín Menem, quien informó en redes sociales que el viaje realizado por una comitiva de diputados libertarios y del Pro a China fue pagado por las autoridades del país asiático y no por ese cuerpo legislativo, como se había especulado.

El viaje se realizó entre el 6 y 13 de enero por una delegación encabezada por la libertaria Juliana Santillán, que es presidenta del Grupo de Amistad con China. En esa comitiva estuvo el libertario mendocino (exPro) Álvaro Martínez; más otros libertarios como Mariano Campero y Cecilia Ibañez. Del PRO viajó Martín Ardohain. También participó la exlegisladora y extitular de ese grupo parlamentario Fernanda Araujo, según informó Noticias Argentinas.

Santillán informó que los pasajes "fueron cubiertos por el Departamento de Relaciones Exteriores de China", con el fin de que exista un intercambio entre los legisladores de ese país y Argentina.

En redes sociales, Martínez expresó que el viaje a China "no fue financiado por el Estado Argentino".

"En sintonía con el cambio profundo que lidera Javier Milei, y a partir de una invitación oficial de la República Popular China, participamos de una agenda internacional para fortalecer vínculos con empresas y actores globales. Este viaje no fue financiado por el Estado argentino. Formó parte de una agenda de trabajo orientada a la apertura al mundo y a la atracción de inversiones reales, con reglas claras y sin privilegios", planteó.

Agregó que "este camino es clave para el crecimiento del país y abre oportunidades concretas para provincias productivas como Mendoza, y especialmente para Luján de Cuyo, un municipio que combina gestión, industria y desarrollo tecnológico con uno de sus grandes orgullos productivos: el vino, emblema de su identidad, su trabajo y su potencial exportador al mundo".

"Argentina se abre al mundo. Mendoza y Luján de Cuyo están listas para ser protagonistas", finalizó.

La controversia por el viaje a China

A través de la red social X (exTwitter), Menem respondió un mensaje de la periodista Silvia Mercardo, al señalar: “No es la primera vez que faltás a la verdad. Decís que ‘la Presidencia niega un gasto’, pero la realidad es que eso nunca pasó, no existió. Informar así no es un error: es mala fe. Con mala leche no se hace periodismo. Espero que haya quedado claro”.

Por su parte, Santillán dijo que “los pasajes fueron cubiertos por el Departamento de Relaciones Exteriores de China como lo hacen con otras delegaciones del mundo, no hubo viáticos de la cámara de Diputados y no tuve trato como si representara a la cámara, tuve el trato que mi autoridad me representa”.

álvaro martínez diputado pro Maximiliano Ríos/MDZ

“Cada diputado pagó sus gastos, no le salió un solo peso a los argentinos, al contrario, los resultados de estos viajes son para los hombres y mujeres de bien que invierten, dan valor y son el motor productivo del país, las empresas y empresarios argentinos”, expresó.

Agregó que “estas actividades son parte de nuestra representación publica, y pronto serán públicos también los resultados. Estamos haciendo agenda”, subrayó.

La legisladora señaló que en China mantuvieron reuniones “con empresas privadas, y ampliamos la mirada hacia mejorar las inversiones en Argentina”.

Mencionó que una de visitas fue a la empresa COFCO, una gran empresa estatal china que es el mayor procesador y comercializador de alimentos de China.