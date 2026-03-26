Revelan que Manuel Adorni duplicó su sueldo en medio de la polémica por los viajes al exterior

El jefe de Gabinete , Manuel Adorni , pasó a percibir un salario cercano a los $7 millones mensuales tras la actualización dispuesta por el Gobierno nacional .

La recomposición salarial quedó establecida mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial a comienzos de este año. La medida alcanzó a ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo, cuyos ingresos permanecían congelados desde diciembre de 2023.

Antes del ajuste, los ministros percibían poco más de $3,5 millones, mientras que los secretarios cobraban cerca de $3,2 millones. Con la actualización, esos salarios prácticamente se duplicaron y, en el caso de Adorni —por su rango superior—, el ingreso mensual se ubica en torno a los $7 millones.

La cifra, que implica un incremento cercano al 100%, fue confirmada por fuentes oficiales a ElDiarioAR y se conoce en un contexto adverso para el funcionario, marcado por investigaciones judiciales y cuestionamientos sobre su patrimonio.

El aumento se da en un escenario de fuerte deterioro del poder adquisitivo en el resto de la economía. Durante 2025, la inflación acumuló un 31,5%, según datos oficiales, y si se suman los registros de 2024, la suba de precios supera el 170% desde el inicio de la actual gestión.

En ese mismo período, el salario mínimo registró un incremento muy por debajo de la inflación, lo que derivó en una pérdida real significativa. En diciembre de 2025, el ingreso básico se ubicó en $334.800, consolidando una caída del poder de compra frente al alza de precios. En contraste, el sueldo del jefe de Gabinete prácticamente se duplicó en un solo movimiento.

Justificación oficial y cláusula de ajuste

Desde el Ejecutivo argumentaron al mismo medio que la medida apunta a garantizar remuneraciones acordes a la responsabilidad de los cargos. Según se indicó, el objetivo es contar con un esquema salarial “adecuado, competitivo y coherente con las funciones de conducción del Estado”.

El decreto, además, incluyó una cláusula que prevé el congelamiento automático de los salarios en caso de registrarse un déficit fiscal financiero acumulado.

La confirmación del nuevo salario se produjo en un momento de máxima exposición para Adorni. En las últimas semanas, el funcionario quedó bajo la lupa por distintos episodios que reactivaron el debate sobre su situación patrimonial y el origen de sus bienes.

Entre ellos, se destacaron sus viajes recientes —incluido un vuelo a Punta del Este en avión privado— y la aparición de nuevos activos que no figuran en sus declaraciones juradas públicas.

Patrimonio, propiedades y preguntas abiertas

En paralelo, se conoció que el jefe de Gabinete reside actualmente en un departamento en Caballito, cuya compra no aparece en su última declaración jurada. El propio funcionario evitó confirmar la titularidad del inmueble, aunque registros oficiales lo ubican como copropietario junto a su esposa.

A esto se suma la adquisición de una propiedad en el country Indio Cua por parte de su pareja, tampoco incluida en la declaración de 2024, lo que amplía los interrogantes sobre la evolución patrimonial del funcionario.

Viajes, relojes y exposición pública

La controversia creció a partir de la difusión de sus viajes y de una publicación en redes sociales que derivó en la identificación de un reloj de alta gama que llevaba puesto, valuado en miles de dólares. El episodio amplificó el debate público sobre su nivel de vida en relación con sus ingresos declarados.

Avance judicial y declaraciones en Comodoro Py

En este contexto, una de las causas vinculadas a los vuelos privados registró movimientos en los tribunales federales de Comodoro Py, donde un piloto vinculado a las operaciones se presentó a declarar como testigo ante el juez Ariel Lijo.

La próxima declaración jurada de Adorni, correspondiente a 2025, será determinante para aclarar su situación patrimonial. Allí deberá consignar los nuevos inmuebles, así como cualquier modificación en sus activos y pasivos, en un contexto donde la lupa pública y judicial sobre su figura sigue en aumento.