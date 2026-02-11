Reforma laboral: Karina Milei y Manuel Adorni llegaron al Senado para el final de la votación y celebrar la media sanción

Tras los múltiples cambios avalados por la Casa Rosada, la secretaria general de la Presidencia y el jefe de Gabinete se mostrarán en el palco del recinto para presenciar la definición de la sesión.

El Gobierno negocia contrarreloj los votos en el Senado para aprobar en general y en particular el proyecto de reforma laboral, definición que se dará durante la noche de este miércoles.

Tras los múltiples cambios que se avalaron en la Casa Rosada, crece el optimismo en el oficialismo sobre cómo se dará la votación y es por esa razón que asistirá al palco del recinto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, según confirmaron fuentes oficiales a MDZ.

Se trata de la ratificación de que "los votos están" y que se buscará capitalizar políticamente, tal como ocurrió con la sanción del Presupuesto, en diciembre del año pasado.

En ese mismo lugar estará el ministro del Interior, Diego Santilli, quien está desde la mañana en el Congreso con motivo de resolver los últimos detalles para que el texto salga acompañado por los bloques dialoguistas, junto a la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich.

Por su parte, hay otros funcionarios que también supervisan las negociaciones, tales como el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Por su parte, el presidente Javier Milei monitorea el avance de la sesión desde la Quinta de Olivos.