Reforma del Código Penal: el Gobierno prometió "terminar con gobiernos que defendían a los delincuentes"

El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, respaldó el proyecto presentado por el Gobierno Nacional de Reforma Integral del Código Penal . Según afirmó, la intención es combatir la inseguridad y “terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes”.

La iniciativa de la administración de Javier Milei busca transformar de raíz el sistema de justicia penal argentino y endurecer las sanciones a los delitos más graves como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. Además, introduce un cambio sustancial al eliminar la prescripción en casos de abuso sexual y homicidio agravado.

En el marco de la segunda etapa del Gobierno libertario, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich, ratificaron hoy que en los próximos días enviarán al Congreso el proyecto de reforma del Código Penal.

La iniciativa se tratará en sesiones extraordinarias durante el verano próximo y forma parte del paquete de reformas que Milei presentará para su debate. Este mediodía, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la futura senadora Patricia Bullrich brindaron detalles de la propuesta referida al Código Penal.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, anticiparon los detalles del proyecto de reforma del Código Penal.

Bajo ese panorama, Amerio remarcó que la reforma representa un quiebre con políticas anteriores: “Con esta reforma, vinimos a terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes. Nosotros defendemos a las víctimas”, afirmó.

El funcionario de Mariano Cúneo Libarona también explicó que el nuevo Código Penal garantiza el cumplimiento efectivo de la pena en el 82% de los delitos. Ahora, cuando la condena no supera los tres años, el condenado no cumple prisión efectiva, pero con la reforma se elevan los mínimos de las penas, lo que impide que los delincuentes recuperen la libertad de manera anticipada.

Amerio también destacó que el Código Penal vigente fue redactado hace un siglo y responde a una realidad social y criminal distinta a la actual. “Hoy estamos dando un paso muy importante enviando el nuevo Código Penal al Congreso”, celebró.

Con la presentación del proyecto, el Gobierno busca instalar un nuevo rumbo en materia penal, centrado en sanciones más severas y en un cumplimiento real de las condenas. La apuesta oficial es que este aggiornamiento del sistema permita responder a las nuevas formas de criminalidad y, al mismo tiempo, atender una demanda social que reclama mayor firmeza frente al delito.