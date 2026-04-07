Recompensa millonaria: ofrecen una fuerte suma por el paradero de Garvarino Apablaza

La medida fue oficializada por el Ministerio de Seguridad, que busca datos para capturar al ciudadano chileno con pedido de detención nacional e internacional por homicidio y secuestro.

El Ministerio de Seguridad ofreció 20 millones de pesos de recompensa a quienes "brinden datos útiles que permitan lograr la captura de Galvarino Apablaza", el ciudadano chileno que tiene un pedido de captura nacional e internacional por homicidio y secuestro.

"Ofrécese como recompensa, dentro del territorio de la República Argentina, la suma de pesos veinte millones ($20.000.000), destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr la captura de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, de nacionalidad chilena, nacido el 9 de noviembre de 1950, con ultimo domicilio en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, sobre quien pesa orden de captura nacional e internacional desde el 31 de marzo de 2026", indicó la citada cartera.

En un informe publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad añadió: "Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios públicos de este Ministerio".

"El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe la representante de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada, preservando la identidad del aportante", se indicó en el escrito.

Además, señaló: "Encomiéndase a la Dirección de Comunicación Institucional de este Ministerio la difusión de la parte dispositiva y el Anexo de la presente en medios de comunicación escritos, radiales o televisivos de circulación nacional".