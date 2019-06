Ramón: "El gobernador tiene expresiones poco saludables para la democracia"

El precandidato a la Gobernación del Partido Protectora, José Luis Ramón, fue duro con las declaraciones previas de Alfredo Cornejo donde indicó que "fue una campaña pobre, los candidatos dicen cualquier cosa".

Ante esto, Ramón indicó que "la campaña ha sido magnífica salvo lamentablemente por el gobernador de la provincia que tiene expresiones poco saludables para el proceso democrático que es denostar a sus oponentes".

"Espero que tengamos la oportunidad de exponer nuestras propuestas sin que haya un gobernador que nos diga que hay chatura intelectual en nuestra provincia. A los mendocinos les digo que hay fuerzas políticas que venimos construyendo la idea y hoy tenemos la oportunidad de elegir un nuevo gobernador. Tiene que haber debate", agregó.

A su vez, se refirió a la demora que hubo en la apertura de las mesas con retrasos de una hora: "Nos enteramos de las demoras del Correo Argentino, me daba mucha gracia ver llegar el colectivo con las urnas pero me parece muy ciudadano, es parte de esta fiesta de la democracia. Yo la he disfrutado muchísimo donde he podido manifestar nuestra propuesta si nos disponemos a vivir en una provincia en donde no estemos sometidos a los perros y gatos que nos han intentado meter en la personalidad que tenemos los mendocinos. Pero no hay perros y gatos".