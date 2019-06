Cornejo: "Fue una campaña pobre, los candidatos dicen cualquier cosa"

El gobernador Alfredo Cornejo fue a votar, luego de cumplir algunas cábalas, y en la puerta de la escuela tuvo una queja con tono melancólico: dijo que le hubiera gustado tener más tiempo como gobernador para “mejorar” la gestión. Por eso ratificó que para él debería haber una reelección. “Yo estoy relativamente conforme con el ordenamiento que hemos logrado. Estoy insatisfecho porque quisiera más tiempo para mejorar. Tenemos algo muy malo, que son intendentes con reelección indefinida y gobernadores sin reelección. Tenemos que ir todos a una sola reelección”, aseguró.

Pero además pidió mejorar el debate entre los candidatos.” Veo un deterioro en las campañas que me da un poco de pena. Lo digo con autocrítica y desazón. Los dirigentes creen que los ciudadanos no son inteligentes y dicen cualquier cosa. Creo que hay mucha chatura intelectual acerca de pensar el tema. Todos se golpean el pecho con las propuestas, pero no dicen cómo lo van a hacer”, aseguró Cornejo. En ese sentido, puso como ejemplo las propuestas sobre educación y pobreza. "Dicen que hay que mejorar la educación, pero no dicen cómo. Que van a bajar la pobreza, pero tampoco cómo. Tienen que ver cómo se generan 20 mil millones de dólares más en la economía", dijo Cornejo.

Alfredo Cornejo en las PASO 2019

Cornejo es, además, presidente de la UCR nacional y en ese rol está en plena negociación con el Pro por la estrategia electoral. Allí suenan como precandidatas a la vicepresidencia dos mendocinas: Pamela Verasay y Laura Montero. “Encantado con esos nombres, pero me parece que no hay ninguna propuesta oficial. Espero que a la Argentina le vaya bien, que sanee la economía, porque no está saneada la economía nacional. Necesitamos que se trabaje para eso”, aseguró.

El Gobernador aseguró que los problemas que hubo no son representativos, pero también despegó al Gobierno de esos problemas. "La organización es responsabilidad de la Junta Electoral. El papel del Estado es poner los colegios a disposición. En general se le da valor estadístico al avión que cae, pero no al que aterriza bien. El correo ha traído tarde las urnas y el correo tiene su versión. Yo no organizo el comicio. Mi perspectiva es que el correo para abaratar costos algunas distribuciones se han hecho con ómnibus", describió el Gobernador.