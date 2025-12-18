Quiénes son los candidatos que oficializó el PJ para las elecciones en 6 municipios

El 22 de febrero de 2026 seis departamentos mendocinos tendrán elecciones desdobladas de concejales. San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, La Paz y Santa Rosa son los municipios que votarán en pleno verano. El peronismo mendocino definió en las últimas horas los nombres de los candidatos que integrarán las listas del Partido Justicialista ( PJ ) en estos comicios municipales.

La Junta Electoral del PJ oficializó las listas de candidatos que se presentarán en las elecciones de febrero. Los nombres serán ratificados por la Mesa Ejecutiva del partido, integrada por ocho dirigentes.

Esta decisión generó un quiebre al interior del peronismo. El kirchnerismo denunció ante la Justicia Electoral esta medida, cuestionando la supremacía del sector de los intendentes en ese ámbito decisivo.

De todas maneras, la conducción partidaria avanza con el proceso de definición y varios intendentes ya presentaron a sus candidatos en las comunas donde gobierna el peronismo.

La lista del peronismo en San Rafael estará liderada por Francisco Perdigues, abogado y actual auditor general del municipio. Se trata de uno de los funcionarios municipales más cercano al intendente Omar Félix.

Omar Félix, candidatos concejales San Rafael

En segundo lugar irá Sol Indiveri, una joven kinesióloga que fue reina de la Vendimia en 2024. Completan el listado Anabel Lucero, contadora y licenciada en Economía Social; Alejandro Correa, profesor de Educación Física; Luciana Fernández, integrante del área de Juventud de la comuna; y Juan José Gassmann, actual subsecretario de Servicios Públicos del municipio.

Maipú

La lista impulsada por el intendente Matías Stevanato en Maipú estará liderada por el joven funcionario municipal Emiliano Sallei. Se trata del actual director de Promoción Deportiva de la comuna.

Emiliano Salle, concejales Maipú

Completan la nómina Mariángeles García, actual Subsecretaria de Hacienda y Administración; Marcela Noemí Castello, profesora de Educación Física; Hernán Sartorio, ex coordinador de Presupuesto Participativo del municipio; Vanesa Perea Herrera y Gustavo Rodolfo De Blas.

Santa Rosa

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, presentó esta semana a sus candidatos a concejales para las elecciones desdobladas de febrero.

destefanis santa rosa concejales 1

La lista peronista en el departamento del este estará encabezada por Magdalena Ascurra, actual secretaria de Gobierno y presidenta del PJ de Santa Rosa.

También figuran Leonardo Saile, actual concejal que busca la reelección y otro ex edil como Hernán Dube. Soledad del Carmen Navarro y Cintia González completan la nómina.

La Paz

La lista impulsada por el intendente Fernando Ubieta lleva como primer candidato a Alberto “Beto” Roza, actual secretario de Gobierno del departamento y ex funcionario y legislador provincial.

Alberto Roza

En el listado también aparecen Romina Barrera, concejal que busca la reelección, y el reconocido artista local Albero “Colacho” Pérez. Lorena Herrera y Alan Natel son los otros aspirantes al Concejo Deliberante del Este.

Luján de Cuyo

Los postulantes del peronismo en Luján estarán liderados por el abogado Germán Kemmling, expresidente del PJ lujanino que responde al sector de la conducción partidaria y ex funcionario de Anses que ya ha sido candidato a concejal en anteriores elecciones.

Germán Kemmling

Lo acompañarán Cecilia Inés Luna Quintero, Morena Valentina Rodríguez Herrera, Jesús Oscar Manno, María José Prospiti y Juan Carlos Completa.

Rivadavia

En el departamento de Rivadavia el peronismo lleva como principal candidata a la abogada Pamela Ochoa. En segundo lugar se ubica un histórico dirigente del departamento y ex concejal, Luis Pedernera.

Les siguen en el listado de aspirantes al Concejo Deliberante Sebastián Correa, Roxana Giménez y Luis Villalba.