¿Quién gana con el "renunciamiento" de Cristina?

El “renunciamiento” simbólico de Cristina Fernández de Kirchner a poder y su renuncia formal a la candidatura a presidenta cambia el escenario electoral en el peronismo, pero también en Cambiemos; en el oficialismo.

El primer dato es la confirmación sobre la participación electoral de Cristina dentro del PJ. Sabiendo que su nombre repele a buena parte de los “federales”, la postulación de Alberto Fernández podría abrir el paso a que se unan al mismo frente. Allí hay un nombre propio al que están dirigidas todas las miradas: Sergio Massa. El tigrense fue el primero en decir que "respeta" a Alberto y que está dispuesto a charlar. Música para los oídos del PJ, partido en el que sacan una calculadora para sumar intenciones. Claro que la política no es aritmética. La idea es sumar al ex intendente al PJ. Y la oferta abierta para Massa es que sea candidato a gobernador de Buenos Aires, lugar donde aún mantiene arraigo territorial.

La posibilidad de que haya una PASO única en todo el PJ alienta a los armadores del PJ. Claro que ese camino requiere una vacuna contra la ingenuidad: que Cristina no sea candidata a presidenta no indica necesariamente que se aleje de su vocación de poder y de conducción. La coincidencia de apellidos, incluso, ayuda a la reconstrucción histórica de otras fórmulas que el PJ tuvo en su historia y que no terminaron bien.

En Cambiemos no pasa desapercibida el cambio en la oposición y el operativo iniciado por Alfredo Cornejo para que haya otro candidato no pierde color. Para los radicales la candidatura de Mauricio Macri solo tenía sentido si Cristina era candidata. Es decir, en la polarización de nombres propios el Presidente, creen, podía tener chances. Ahora, aseguran, el escenario es distinto. Sin embargo aclaran: "igual es candidata". "Es un buen candidato para nosotros", aseguran en Cambiemos sobre Albarto Fernández. Y resaltan que aunque no encabeza la lista, sí es candidata. Incluso con algunos detalles, pues Cristina esquivará la exposición de los debates y otras obligaciones a las que está sometido un candidato principal.

La propia ex presidenta menciona en su video que es necesario un acuerdo superador (hablando de la oposición) aún más allá de las elecciones. Pues en el oficialismo el propio Cornejo plantea eso, pero en el polo opuesto. Lo curioso es que en ambos intentos de polarización entran en tensión actores comunes: los peronistas federales y sus aliados. Ahora, la arquitectura electoral comienza a terminar de armarse.