Quién es el nuevo director designado por Alfredo Cornejo en un importante ente de control

El gobernador Alfredo Cornejo designó un nuevo director en el Ente Provincial Regulador Eléctrico ( EPRE ) . Se trata del abogado Cristian Samir Azar, quien tuvo un paso como gerente del organismo y actualmente formaba parte de la empresa estatal Impulsa Mendoza Sostenible.

Mediante el decreto Nº 434, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el mandatario provincial designó desde el 9 de marzo a Cristian Azar como director del EPRE por un periodo de 6 años y cuyo mandato vencerá el 8 de marzo de 2032.

El EPRE está conducido por un directorio integrado por tres miembros designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado provincial. Uno de ellos se desempeñará como presidente del organismo y los dos restantes como vocales. Asimismo, la legislación establece que el mandato de los directores durará 6 años.

Azar había sido postulado por Cornejo para cubrir la vacante en el ente de control eléctrico y obtuvo el visto bueno del Senado, lo que habilitó al gobernador a oficializar su designación.

Cristian Azar tiene formación jurídica y experiencia en el ámbito de la regulación eléctrica. Es abogado, con especialización en Derecho Bancario y Finanzas Corporativas y ya tuvo un paso previo por el EPRE.

Políticamente es cercano a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y al ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.

Se desempeñó durante más de seis años como gerente general del EPRE, donde también estuvo a cargo de la Gerencia Jurídica de la Regulación y de la Secretaría General.

Durante su gestión en el ente regulador participó en procesos vinculados al cálculo de tarifas, a la regulación de los servicios públicos y al funcionamiento institucional del organismo, además de integrar instancias paritarias y representar al EPRE en jornadas nacionales y foros especializados en regulación eléctrica organizados por ADERE.

También fue desginado en 2025 como síndico titular en el directorio de IMPSA.

En el ámbito privado también tuvo un paso por la empresa Supercanal integrando la Gerencia Corporativa de Legales y es socio de un estudio de abogados.

Hasta el momento venía desempeñándose desde 2024 como gerente de legales de la empresa estatal Impulsa Mendoza Sostenible SA.