Qué puede pasar en Chile tras la victoria de José Antonio Kast en segunda vuelta

En un análisis de los comicios presidenciales chilenos, el analista internacional Mario Guerrero sostuvo que la victoria de José Antonio Kast con aproximadamente el 58% de los votos era un resultado previsible, dada la mayor facilidad que tenía para sumar apoyos respecto a su contendiente, Jeannette Jara.

"La victoria de Kast estaba bastante, o por lo menos se preveía bastante tranquila", explicó Guerrero en MDZ Radio , argumentando que el electorado de otros candidatos de derecha en primera vuelta tenía "mucha más afinidad ideológica" y "ciertas cercanías" con Kast, lo que hacía prever una transferencia de votos favorable.

El analista destacó que Kast llegaba "muy bien parado a una segunda vuelta sin realizar grandes costos en materia de campaña electoral", mientras que Jara "la tenía bastante más complicada". " Se terminaron dando los números ", concluyó.

Consultado sobre el cambio de un esquema de centro-izquierda a uno de centro-derecha, el analista anticipó estabilidad en lo económico. "Durante la presidencia de Boric no hubo grandes cambios. De hecho, los grandes acuerdos en materia económica no fueron modificados", señaló, por lo que estimó que "en ese sentido no va a haber ningún tipo de modificación".

El eje de tensión, según Guerrero , estará en el plano político. Kast es "una figura fuertemente asociada al pinochetismo", particularmente al de la transición de los años noventa. "Hay que ver si es que eso se va a modificar o Kast va a apostar por una mayor radicalización de la política más a la Bolsonaro o a la Trump ", indicó. "Yo creo que esa va a ser la línea de tensión. Es más por el lado político, por ejemplo, en materia de seguridad o de consenso democrático".

Relación con Argentina: cercanía política versus realidades económicas

Sobre el posible impacto en la relación con Argentina, dada la afinidad entre Kast y el presidente Javier Milei, Guerrero se mostró cauteloso. "La verdad es que no lo sé", admitió, señalando la existencia de sectores económicos altamente competitivos entre ambos países.

Explicó que "Chile tiene tratado de libre comercio con China, tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos (…) con los cuales el Mercosur genera muchas de las desigualdades". No obstante, consideró que "hay que ver si es que la cercanía política facilita elementos de exportación de nuestro país", lo que "podría llegar a ser una punta de vinculación en materia económica".

El desafío de la oposición y el escenario antipolítico

Al referirse al 42% obtenido por Jara –el peor desempeño de la izquierda desde 1990– y la dificultad para construir una oposición fuerte, Guerrero apuntó al fenómeno del voto obligatorio y al descontento con el sistema. Destacó que estas elecciones tuvieron la mayor participación histórica en Chile, revitalizando a figuras como el candidato Franco Parisi.

"Hay una cuestión antipolítica que fue a las urnas, se expresó", afirmó. Sobre la izquierda, observó que "hay muchas fuerzas y las cuales tienen serias dificultades de crear un liderazgo consolidado". Por ello, vislumbró que "figuras que estén por fuera del sistema (…) puedan llegar muy bien posicionados a elecciones presidenciales futuras". El principal desafío para Kast, en su visión, será "mostrarse como una alternativa política susceptible de llevar adelante el programa político que quiere, y quedarse en el gobierno a partir de ello".