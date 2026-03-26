Qué pasará con el boleto de micros en Mendoza tras el aumento del precio del combustible

El Gobierno provincial descartó este jueves que haya algún tipo de actualización en el valor del boleto de micros en Mendoza, a propósito del constante incremento del precios de los combustibles, tanto en la provincia como así también en todo el país, que se ha dado por el conflicto de la guerra en el Golfo Pérsico entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El ministro de Gobierno de la provincia, Natalio Mema, señaló en conferencia de prensa que "por el momento la tarifa no se va a tocar" y comentó que, en base a la suba de las naftas, "el sistema está acostumbrado" ya que hasta el 2023 "veníamos con una suba cada 15 días del combustible".

En este sentido, sostuvo que el sistema del transporte público de pasajeros "está preparado para esto".

Contó que cada tres meses se van actualizando tres variables del transporte público, que son, por un lado, las actualizaciones salariales por paritarias -que están cerrando acuerdos en estos días con los gremios-; el costo del dólar, "que en este caso ha bajado"; y el valor de combustible, "que son las variables más dinámicas", dijo Mema.

A su vez, agregó que "una vez al año actualizamos el resto de las variables que dan el valor del sistema". "Esto se hace históricamente y eso no impacta en la tarifa que paga el usuario, pero sí encarece el costo del servicio que pagamos todos los mendocinos a través del Estado y entre todos pagamos más del 60% del costo del pasaje”.

De esta forma, agregó: “Espero que así como ha bajado el dólar, una vez que tengamos alguna resolución de la guerra del Golfo, también baje el combustible y con eso también bajen los costos, porque en una economía que tiende a estabilizarse, lo que nos permite la revisión de cada tres meses es justamente subir y bajar los costos", cerró.

El valor del pasaje de micros en Mendoza

Desde el 1 de enero del 2026, el precio del boleto de micros en Mendoza es de $1.400 en su tarifa plana.

Actualmente hay abonos y pasajes gratuitos para docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y beneficiarios de la Ley 7811.

En cuanto a los valores con descuento, los alumnos de la escuela primaria pagan $560, mientras que estudiantes secundarios, universitarios y jubilados abonan $700. Los usuarios frecuentes acceden a tarifas reducidas, con un valor de $840 entre los viajes 21 y 40.

Además, sigue vigente un descuento del 17% en horarios de menor demanda, así como los dos trasbordos gratuitos para los servicios urbanos, herramientas que el Gobierno provincial busca sostener para incentivar el uso del transporte público.