Qué beneficio eliminó el Gobierno a los usuarios de micros y el Metrotranvía de Mendoza

El Gobierno Provincial dejó sin efecto un descuento que tenían los usuarios del transporte público de Mendoza en determinados horarios sobre la tarifa plana, que hoy está en los $1680 el pasaje.

Se trata de los viajes que realizaban los usuarios en las llamadas "horas valle" o de menor demanda , que iban desde las 9 a las 11 de la mañana y desde las 14.30 a las 16 en la siesta.

La medida, que se había implementado en noviembre del 2024, establecía un descuento del 17% sobre el valor normal, que se acumulaba a los diferentes abonos y descuentos que se entregan en la provincia.

Tras la decisión del Gobierno, ahora la tarifa plana seguirá en los $1.680, indistintamente del horario en el que se tome el transporte público.

Si bien en su momento se implementó con el objetivo sumar un beneficio a los usuarios para "aliviar" las horas pico y distribuir viajes a lo largo de la jornada, desde el Gobierno Provincial aseguraron que esto "no ocurrió", por lo que decidieron eliminar dicho descuento en la última actualización tarifaria.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

"Los descuentos en horas valle eran una medida transitoria que, según el análisis de las transacciones de SUBE, no logró redistribuir los viajes ni descongestionar las horas pico", expresaron. Estas horas pico, donde hay una mayor cantidad de transacciones del transporte público en Mendoza, se dan entre las 7 y 8 de la mañana, las 12 y 13 del mediodía y entre las 17 y 18 horas.

De hecho, mencionaron que los horarios laborales, escolares y comerciales han seguido "condicionando" los hábitos de los usuarios, "limitando el impacto de esta modalidad".

"Por eso, tras la última actualización tarifaria, se decidió dejarla sin efecto para optimizar los costos del sistema y destinar los recursos a medidas con mayor impacto operativo", expresaron.