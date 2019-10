Presión de intendentes oficialistas para que se apruebe la planta de residuos

Las obras que necesitan aprobación especial de la Legislatura porque implican un endeudamiento para la provincia se transformaron en el principal foco de conflicto entre el Gobierno y la oposición. El rechazo al pedido de Alfredo Cornejo es el punto que une al PJ detrás de un objetivo común. Y, a la inversa, ahora todo el oficialismo se une para presionar para que se apruebe el endeudamiento.

Varios intendentes del oficialismo se reunirán en Las Heras para marcar una postura común en torno a la obra más importante de las tres que se estancaron en la Legislatura: la planta de gestión de residuos sólidos urbanos (GIRSU). El proyecto tiene financiamiento del BID por 25 millones de dólares.

El escenario no es azaroso, pues en esta comuna se encuentra el actual relleno sanitario donde hoy se disponen los residuos de todo el Gran Mendoza. Cerca del relleno sanitario hay un basural en el que "cirujean" varios cientos de personas. Esta postal sería remplazada dentro de un tiempo por una planta moderna para el tratamiento de la basura, si es que la obra es aprobada.

Para que así sea, el intendente anfitrión, Daniel Orozco, citó a sus colegas oficialistas y a legisladores a una reunión que se hará a las 12 en la sala de acuerdos del municipio. El GIRSU favorecería no sólo a la zona metropolitana, sino también al Valle de Uco: diez departamentos en total la utilizarían.

Es por ello que ya comprometieron su presencia en Las Heras el intendente de Godoy Cruz Tadeo García Zalazar; su par de San Carlos, Jorge Difonso; de Luján de Cuyo, Omar De Marchi; representantes de los municipios de Tupungato y Guaymallén; así como el intendente electo de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez; el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés; el presidente de la Comisión de Hacienda de Diputados, Jorge López; y el diputado César Biffi, entre otros legisladores y funcionarios municipales y provinciales.

El plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos que impulsa el Gobierno incluye, además de numerosas obras, un plan de inclusión social para quienes viven actualmente de los basurales. Requiere además la creación de un consorcio interdepartamental para la administración de la planta.

El Gobierno presiona para que la Legislatura apruebe lo antes posible la autorización para endeudarse con el BID, para lo cual necesita los votos de dos tercios de los legisladores que estén en la sesión. Pero el PJ dilata la discusión y quiere prorrogar el tratamiento hasta después de las elecciones nacionales o incluso hasta la asunción de Rodolfo Suarez como gobernador.

Sostiene que el endeudamiento para obras (GIRSU, una autopista en el Este y un acueducto ganadero a La Paz) tiene que ser analizado en el marco del Presupuesto provincial y que incluso han habido conversaciones para que no se pierda la línea de financiamiento del BID.

Pero el oficialismo sigue poniendo en duda que la línea de crédito del BID se mantenga si hay más dilaciones. "No hay otra justificación que la especulación electoral, no estamos pidiendo financiamiento para pagar la cuenta de la carnicería. Me extraña que el BID diga que los créditos están para usar cuando quieran porque esto no es un kiosco ", disparó ayer en MDZ Radio el intendente De Marchi.