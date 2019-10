De Marchi al PJ: "Las obras son determinantes para el desarrollo de la provincia"

Omar De Marchi, intendente de Luján de Cuyo y candidato a diputado nacional , le reclamó a los legisladores del Partido Justicialista el acompañamiento en los proyectos de inversión para Mendoza. Sostiene que, para el beneficio de los mendocinos, el bloque opositor debe dejar de analizar los temas bajo la lupa de la especulación política y sumarse al desarrollo de la Provincia.

Luego de la negativa, por parte del PJ, de sentarse a debatir los tres proyectos que necesitan financiamiento, el reciente gobernador electo, Rodolfo Suarez, aseveró que podría interceder ante el peronismo para que se destrabe la aprobación del endeudamiento lo antes posible ya que con la demora de su ratificación corren riesgo que se venzan los plazos establecidos. Siguiendo éste propósito, el jefe comunal lujanino alineó su postura y se sumó al pedido del actual intendente de la Capital afirmando que “ya no hay excusas para que el PJ siga postergando el acompañamiento de estos proyectos de inversión”.

“El PJ debe acompañar esta iniciativa porque son determinantes para el desarrollo de la Provincia y el mejoramiento de la calidad de vida de los mendocinos. Ellos siguen anclados a la visión electoralista y analizan los temas bajo la lupa de la especulación política”, afirmó De Marchi atribuyendo la decisión del PJ a una estrategia partidaria.

Además sostuvo: “Es hora de que entre todos pensemos en el desarrollo real de Mendoza. La oposición debe comprender que este financiamiento que otorga el BID es a tasas muy convenientes y a muy largo plazo”.

Los proyectos en cuestión refieren al plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, también conocido como Girsu, con una inversión de U$S 25 millones; la doble vía del este de Mendoza, precisamente en el departamento de Rivadavia con un costo de U$S 12 millones; y el Acueducto Ganadero de La Paz con un gasto estimado de U$S 13 millones.

En función de las cifras y respondiendo al cuestionamiento del PJ por la toma de deuda, Rodolfo Suarez recientemente opinó que la misma no es naturalmente buena o mala, sino que hay que analizarla para que se toma. En este sentido el futuro gobernador de Mendoza sostuvo que “si es para infraestructura, es lógico que se tome crédito”. Acompañando ésta posición el Intendente de Luján de Cuyo manifestó “no se trata de deuda para pagar gasto corriente del Estado, sino que es financiamiento para sostener el desarrollo a largo plazo de Mendoza”.

“El PJ no puede seguir actuando como si estuviera en campaña, ahora tiene que pensar en el bienestar de los mendocinos, por eso tiene que acompañar éstos proyectos”, concluyó enfáticamente Omar De Marchi.