El PJ asegura que el financiamiento del GIRSU no se va a perder

El peronismo mendocino está seguro de que el financiamiento internacional para realizar al menos una de las obras que pide Alfredo Cornejo no se perderá si no se vota a la brevedad.

Se trata de la planta de gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU), que cuesta 25 millones de dólares. Según el presidente del PJ local, Guillermo Carmona, el propio director ejecutivo del BID, Luis Alberto Moreno, despejó ese temor.

"Hace días nomás, el director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, en una reunión que mantuvo con Alberto Fernández, informó que hay 6.000 millones de dólares pendientes de ejecución por parte del gobierno de Macri que podrán ser ejecutados por el próximo gobierno en caso que se lo decida. Y ahí está GIRSU", aseguró Carmona.

La afirmación de Carmona desmiente las expresiones del gobernador. "Si las obras no se aprueban dentro de dos semanas, ese financiamiento se pierde y habrá que hacerlas con un financiamiento más caro", señaló Cornejo en las últimas horas, además de anticipar que el oficialismo seguirá reclamando la aprobación del paquete de obras con endeudamiento internacional en la Cámara de Diputados.

"Moreno estuvo reunido hace no más de 15 días con Fernández y le mostró la cartera de proyectos no ejecutados. Que no mienta Cornejo", insistió por su lado el presidente del justicialismo mendocino.

La postura del PJ es que las obras (un paquete de proyectos cercano a los 50 millones de dólares) se discutan en el marco del presupuesto provincial 2020, que está demorado, ya que todos están esperando la pauta nacional.

Seguro de que el financiamiento internacional no se perdería, Carmona señaló a Radio Nacional Mendoza hoy que los nuevos endeudamientos "se tienen que dar en el marco de una explicación precisa del estado de la deuda mendocina" y cuando se discutan el plan de obras y el pago de deudas en la pauta provincial 2020.

"Quien pide estos endeudamientos no es el gobernador, sino el candidato a diputado nacional Cornejo, quien busca tensionar con el PJ y decir que ponemos palos en la rueda", opinó el diputado nacional justicialista, para quien el apuro oficialista es una mera maniobra de campaña.

Carmona también aclaró que la decisión de no apoyar el endeudamiento que pide Cornejo se tomó la semana pasada, en una reunión a la que asistieron los diputados y senadores de los bloques justicialistas.

Esa definición fue blanqueada en forma sorpresiva este martes por el senador provincial Adolfo Bermejo, en medio del periodo de homenajes de la última sesión de la Cámara Alta.

El anuncio de Bermejo paralizó a los radicales, que ni siquiera reaccionaron en el Senado ante la noticia.

Al día siguiente, desde el oficialismo señalaron que va a seguir presionando ante la opinión pública para que el PJ revea su decisión. Los votos de los peronistas en la Legislatura son imprescindibles, ya que todo endeudamiento requiere dos tercios de las cámaras.

La presión vendrá en este caso por el lado de los intendentes, quienes darán mañana al mediodía una conferencia de prensa en el municipio de Las Heras, el departamento donde se debería concretar la famosa planta de residuos.

Esa conferencia estará a cargo del intendente anfitrión, Daniel Orozco. Estarán presentes, además, el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar; su par de San Carlos, Jorge Difonso; Omar de Marchi, representantes de los municipios de Tupungato y Guaymallén; así como el intendente electo de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez; el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés; el presidente de la Comisión de Hacienda de Diputados, Jorge López; y el diputado César Biffi, entre otros legisladores y funcionarios municipales y provinciales.