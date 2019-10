Amstutz reclama un debate con Orozco por la planta de residuos

Aunque la campaña electoral ya terminó, el senador justicialista Guillermo Amstutz quiere debatir con el intendente radical Daniel Orozco sobre algunos aspectos de la planta de gestión integral de residuos sólidos (GIRSU).

El PJ comunicó ayer en el Senado que no aprobará el endeudamiento para las obras que pide Alfredo Cornejo, entre ellas, el GIRSU. Y hoy, un legislador peronista de la misma cámara salió a cuestionar desde el punto de vista "técnico" ese proyecto.

"Le he pedido un debate público a Orozco porque (el GIRSU) tiene huecos y situaciones que no están debidamente ordenadas o instrumentadas", afirmó el ex candidato a intendente de Las Heras por Radio Nacional Mendoza.

Y profundizó su punto de vista: "Hay incorporaciones (al proyecto del GIRSU) que no tienen que ver con el endeudamiento y no tienen impacto ambiental aprobado, como es el tema de la incineración ¿Por qué no viene eso en un expediente aparte?".

En efecto, el proyecto del GIRSU propone algo más que la disposición final de la basura: también contempla el coprocesamiento de parte de los residuos sólidos urbanos que se puedan reciclar.

Este proceso consiste en usar plásticos y papeles como combustible, para quemar en las cementeras por ejemplo, previa separación de otros materiales.

El secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, aclaró la semana pasada que el coprocesamiento de la basura será solo una opción de inversión para el privado que se interese en la obra.

Y agregó que la idea del Gobierno es llamar ahora a licitación con la declaración de impacto ambiental (DIA) para la planta de disposición final de residuos aprobada y que el proceso de impacto ambiental para el proyecto de inversión privada se haga después.

En tanto, Amstutz también criticó al municipio de Las Heras por permitir que haya crecido el "cirujeo clandestino" en el actual relleno sanitario de El Borbollón y agregó: "Se pinta a la comunidad que hoy se realiza un pésimo tratamiento de residuos, cuando por otro lado se están pagando muchos millones a una empresa que realiza el enterramiento sanitario con los controles correspondientes".

También sostuvo que el GIRSU "no es urgente", porque el actual relleno sanitario funciona bien. "Solamente entre 30 y 35 por ciento de la basura se podría separar. El resto va a relleno. El costo más grande es para enterramiento de la basura con una mejor separación previa de elementos", dijo Amstutz.

A pesar de las críticas, Amstutz reconoció también que el proyecto contempla una mejor aislación del fondo del relleno sanitario de El Borbollón, a través de membranas asfálticas.