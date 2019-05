Por qué se frenó el nombramientos de dos jueces mendocinos

La decisión de Cristina Fernández de Kirchner de promover a Alberto Fernández como candidato a presidente y autopostularse como vice fue una patada en el tablero político, principalmente en el PJ. Pero la repercusión va más allá e insólitamente afecta a distintos aspectos de la vida cotidiana. Es que el laberinto institucional de Argentina depende de decisiones políticas y estrategias partidarias. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el nombramiento de jueces: la incertidumbre generada frenó la designación de más de 60 jueces federales y particularmente 2 en Mendoza. El problema es que había acuerdo político para la aprobación en el Senado de esos pliegos, pero el anuncio de la fórmula “Fernández-Fernández” frenó todo porque el bloque peronista de la cámara está en proceso de reformulación. Las consecuencias son graves porque quienes más lo sufren son los jubilados que esperan una resolución por alguna causa previsional.

Tras años de espera, el presidente Mauricio Macri había promovido a los dos candidatos para ocupar el juzgado federal número 2, que está acéfalo desde que Olga Pura Arrabal ascendió a camarista y ahora tiene un juez suplente, y para el nuevo juzgado federal 4. Los candidatos son Alejandra Morcos y Sebastián Soneira. Ambos pasaron todas las instancias; desde los exámenes en el Consejo de la Magistratura, hasta la audiencia pública. Solo faltaba la votación en el Senado, para lo cual ya había acuerdo político. Pero deberá esperar.

Los senadores mendocinos fueron testigos del freno al acuerdo, pues la sesión se cayó y los jueces no fueron designados. De un paquete de 60 jueces, en Labor Parlamentaria los senadores habían acordado la designación de 20. Pero ya estando en la sesión se informó que “el acuerdo no corría” y se cayó el tratamiento. Esos pactos habían sido sellados de palabra con Miguel Pichetto, quien ahora no está convencido de poder contener a su propio bloque, pues muchos senadores podrían migrar al sector de “Fernández – Fernández”. En el paquete de jueces a nombrar no hay muchos que aspiren a cargos de alta sensibilidad. Se trata de jueces y fiscales más operativos que políticos, salvo un caso: Ignacio Mahiques, uno de los fiscales que inició la causa contra Cristina Fernández de Kirchner por la obra pública.

Cómo afecta

Las consecuencias para Mendoza son graves, pues hay cientos de miles de mendocinos que esperan resoluciones de la justicia federal. En el Juzgado Federal 2 se acumulaban, hasta el año pasado, más de 200 mil causas que estaban en mora. Tal era la saturación, que la Corte Suprema le dio plazos extraordinarios para la resolución. Ese juzgado está acéfalo y fue nombrado de manera interina el tucumano Carlo Nacul. Antes, se habían acumulado más de 200 mil causas, muchas de ellas previsionales. Sebastián Soneira fue promovido por Macri para ese cargo. Se trata de un funcionario de Alfredo Cornejo, que está a cargo de Personas Jurídicas.

El Juzgado Federal 4 es nuevo y Daniela Morcos iba a inaugurarlo. La mujer es jueza Civil del fuero local y concursó para cruzarse a los federales. Justamente el Juzgado fue creado para descomprimir y especializarse en temas previsionales y fiscales; dos de las áreas que tienen saturado Tribunales. Alcanza con ver la lista diaria de causas: la gran mayoría son reclamos de jubilados por mala liquidación, homologaciones de acuerdos y otros temas relacionados con lo que deberá abordar el futuro Juzgado Federal 4. Así es como afecta a la vida cotidiana una decisión política.