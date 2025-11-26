¿Por qué la Justicia Federal en Mendoza está al borde del colapso?

Más del 30% de los cargos en la Justicia Federal están vacíos mientras las causas se triplicaron. La solución está trabada en la política.

1 de cada 4 cargos de está vacante en la Justicia Federal. El juez federal de apelaciones, Gustavo Castiñeira de Dios.

El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Gustavo Castiñeira De Dios, afirmó que más del 30% de los cargos judiciales federales están vacantes. En MDZ Radio, lo comparó con "entrar a una cancha con 6 jugadores en vez de con 11", ilustrando la sobrecarga que afecta la eficiencia de la Justicia Federal por la falta de nombramientos.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 26-11-2025 - MC - Gustavo Castiñeira De Dios - Pte. Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza Castiñeira De Dios detalló que el mecanismo de selección para magistrados federales es "muy largo, muy demoroso y muy exigente", con procesos que pueden extenderse más de cinco años. "Yo rendí el examen con el Código Civil y Comercial por separado y asumí con el Código Civil y Comercial unificado. Rendí con un Código Procesal y asumí 5 años después con un Código Procesal Penal diferente", ejemplificó.

Impacto en la eficiencia Aunque destacó que su Cámara logró reducir los plazos de resolución de expedientes a un promedio de tres meses, enfatizó que la falta de personal limita una mejora adicional: "Si haciendo mucho esfuerzo podemos resolver una causa en tres meses, si estuviéramos completos a lo mejor se resuelven en un mes". En causas urgentes, como las relacionadas con salud, las medidas cautelares se resuelven en tres días, pero "se nota esta falencia".

El presidente de la Cámara explicó también que la justicia federal aborda temas "más trascendentales", como delitos penales complejos, salud pública y jubilaciones. Reveló que las causas de salud se triplicaron: "El año pasado tuvimos 4.000 causas. Este año tenemos 12.000". En el ámbito penal, el nuevo sistema acusatorio "nos lleva un 80% del tiempo", aunque reconoció que "está funcionando muy bien".