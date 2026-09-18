Piden un nuevo Congreso Pedagógico Nacional ante la caída de Argentina en las pruebas PISA

Maximiliano Abad reclamó la convocatoria a un nuevo Congreso Pedagógico Nacional y planteó la necesidad de avanzar hacia una “Revolución Educativa” frente a los resultados obtenidos por la Argentina en las últimas pruebas internacionales de aprendizaje.

El pedido fue formulado mediante una cuestión de privilegio durante una sesión del Senado y estuvo dirigido al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell , a quien Abad solicitó que convoque al Consejo Federal de Educación para poner en discusión la iniciativa.

Abad sostuvo que el objetivo no es obtener una respuesta puntual de gestión, sino utilizar el ámbito federal para reunir a la Nación y a las 24 jurisdicciones y discutir una estrategia educativa común.

“Por eso vengo, a través de esta cuestión de privilegio, a solicitarle formalmente al Secretario de Educación, Carlos Torrendel , que en su carácter de autoridad del Consejo Federal de Educación, ponga en tratamiento la iniciativa que vengo impulsando desde hace tiempo: la convocatoria a un nuevo Congreso Pedagógico Nacional”, expresó.

Según el senador, el encuentro debería servir para debatir objetivos, recursos, estrategias pedagógicas y herramientas legales para definir una política educativa para el siglo XXI: "Un Congreso Pedagógico no es un evento. Es el mecanismo institucional que tenemos para que un problema de veinticuatro subsistemas deje de resolverse —o de no resolverse— veinticuatro veces distintas".

Los resultados de PISA 2025, en el centro del planteo

Uno de los principales argumentos utilizados por Abad fueron los resultados de PISA 2025, evaluación elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Los datos oficiales muestran que los estudiantes argentinos de 15 años obtuvieron un promedio de 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias. En comparación con 2022, los resultados cayeron 11 puntos en Matemática, 12 en Lectura y 13 en Ciencias.

Pruebas PISA: la mayoría de los alumnos no alcanza los conocimientos básicos. Gobierno de Mendoza

Además, la OCDE informó que en Argentina solo el 24% de los estudiantes alcanzó al menos el nivel 2 de desempeño en Matemática, mientras que en Lectura lo hizo el 40% y en Ciencias el 41%.

La edición 2025 de PISA contó con más de 760.000 estudiantes de 91 países y economías y registró también una caída general del rendimiento en los países de la OCDE, que alcanzaron sus promedios históricos más bajos en Matemática y Lectura.

“El derecho a aprender” y la fragmentación educativa

A partir de estos resultados, Abad planteó que el sistema educativo argentino enfrenta varios problemas que deberían ser abordados de manera conjunta. Entre ellos mencionó la fragmentación del sistema educativo, el deterioro de los aprendizajes básicos y la distancia entre la formación escolar y las transformaciones del mercado laboral, especialmente por el avance de la inteligencia artificial y la automatización.

“El derecho a aprender” fue otro de los conceptos centrales de su intervención. El senador sostuvo que los resultados educativos no deberían quedar atrapados en las disputas políticas y llamó a alcanzar acuerdos entre los distintos sectores: "Si de verdad queremos un país mejor, si de verdad queremos desarrollarnos, crecer y garantizar la igualdad de oportunidades, tenemos que dejar de lado la grieta y la polarización, y ponernos de acuerdo en lo importante".

El llamado a una “Revolución Educativa”

Durante su discurso, Abad también vinculó la educación con el desarrollo económico, la igualdad de oportunidades y la inserción internacional del país: "No hay grieta que valga frente a un chico de doce años que no entiende lo que lee".

Sobre el final de su intervención, resumió su propuesta bajo el concepto de una “Revolución Educativa” y planteó que la discusión debe centrarse en lo que ocurre dentro de las aulas: "Si queremos competir en serio como país, primero tenemos que animarnos a fortalecer y a emancipar lo que pasa adentro del aula".