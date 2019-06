Minutos después de que se confirmara que irá en la fórmula como candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto anuncio que renuncia a la presidencia del bloque del PJ en el Senado para no comprometer a los “compañeros”, al tiempo que reconoció que su decisión fue “absolutamente personal”, dando a entender que no lo consultó con sus aliados de Alternativa Federal.

“El presidente Mauricio Macri decidió convocarme para hacer una base política más amplia”, dijo Pichetto en conferencia de prensa y aclaró: “El poder es del presidente”. Además, recordó que cuando recibió el ofrecimiento "inmediatamente dije que sí".

"Diría que no ha habido ningún tipo de duda. Y si había alguna, ante todo creo que vale primero el coraje de este desafío impresionante que tiene la Argentina, de salir entre todos, unidos, convocando al pueblo argentino a un camino de crecimiento, esperanza, expectativas, construcción humana, y unidad nacional", agregó.

"Compartimos con el Gobierno una visión capitalista. Un tema que no se discute más en el mundo. Un capitalismo moderno, inteligente, que defienda la industria nacional, pero que exporte y abra mercados, reactive definitivamente y ponga en marcha esa utopía que ya no lo es, que es Vaca Muerta, donde la Argentina puede encontrar respuestas para un futuro provisorio, si logramos el autoabastecimiento de gas y petróleo", señaló, repitiendo lo que anoche había dicho en una entrevista con Carlos Pagni.

También informó que renunciaba a la presidencia del bloque peronista en el Senado, lugar que ocupó durante 17 años. "Y quiero transmitir que renuncio a la presidencia de bloque que presido, quiero liberar a mis compañeros de este compromiso que tuve durante 17 años. A partir de ahora mi compromiso es con esta propuesta política, en el pensamiento de que la Argentina está también reconstruyendo un sistema de partidos, donde el pensamiento ideológico y la mirada del país y de los grandes temas son los que definen e indudablemente aglutinan voluntades. Vamos camino a ser una coalición política en el escenario de la Argentina, muy fuerte, con la presencia de muchos compañeros del peronismo que también van a acompañar esta propuesta", dijo.

Sobre Alternativa Federal, Pichetto indicó que "uno de los primeros diálogos que tuve fue con Juan Manuel Urtubey, a quien respeto. He informado también a Sergio Massa sobre la decisión que iba a tomar. He hablado con el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti . He hablado con gobernadores de todas las provincias".