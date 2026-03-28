Pese al avance judicial, el Gobierno cree que "el caso Adorni se irá apagando" y encabezará otra mesa política

A pesar que la justicia avanza en diferentes frentes contra Manuel Adorni , en el Gobierno creen que "lo peor pasó" y apuntan a que el jefe de gabinete pueda recuperar la iniciativa e ir dejando atrás el asedio mediático que monopolizó la agenda política en las últimas semanas.

Los estrategas oficiales, que consultó MDZ , afirman que "el caso de Manuel tuvo cierto impacto porque hubo un video subiendo a un avión privado". "Si no fuera por eso, a nadie le importaría. A la gente lo único que le interesa que la economía esté bien y vamos camino a eso, por lo tanto el tema cae por decantación", así analizan en Casa Rosada sobre qué esperan que prosiga este escándalo que perturba hasta en los ministros.

El exvocero habló puertas adentro con la mayoría de funcionarios, luego de hacerlo con los hermanos Milei, y en todos estos casos destacó que tiene la documentación y los elementos necesarios para "aclarar todo en la justicia".

Si bien su explicación no satisfizo a todos en el Gabinete, "lo están bancando" y esperan que pueda superar estos días de turbulencias, en medio de mediciones permanentes en Balcarce 50 sobre cuánto dañó la imagen del mandatario.

Luego de que Adorni se mostrara al lado de Milei en un centro de formación laboral y en la cadena nacional tras el fallo por el caso YPF , el exportavoz encabezará una reunión de la mesa chica a comienzos de la semana.

La intención es que puedan coordinadores y acelerarse los temas que fueron presentados en el Congreso, como así también reanudar las actividades de La Libertad Avanza, todo frenado por la parálisis que generó el propio Adorni por sus viajes con su esposa y sus propiedades sin declarar hasta la fecha.

También servirá de preparación para su presentación en Diputados en el marco de su primer informe de gestión, previsto a finales de abril, momento que se espera "un show de la oposición", según pronostican por el nivel de hostilidad contra el testimonial candidato a legislador porteño.

"Recuperar la agenda y volver a ponderar a Adorni es el objetivo por delante", resumen los funcionarios consultados que explican el motivo por el cual no habrá viajes ni grandes actividades de los Milei en los próximos días.