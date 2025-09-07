Perlitas y memes de las elecciones en Buenos Aires: del voto a caballo al casco de Colapinto

Le sumaron el "3%" a Karina Milei en el padrón electoral
Los escándalos políticos a nivel nacional de las últimas semanas no pasaron desapercibidos en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que comenzaron este domingo con un irónico mensaje contra el Gobierno libertario. En el Instituto Pedro Poveda (Agustín Álvarez 1431), en Vicente López, los padrones exhibidos en la puerta amanecieron intervenidos con la inscripción "3%" junto al nombre de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien vota en esa institución.
La nota del "3%" es una clara chicana que se popularizó en las últimas semanas en referencia al escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Desde que trascendieron los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, surgieron memes y chistes con la cifra en diversos ámbitos, y hoy llegaron al escenario electoral.
La irónica anotación junto al nombre de Karina Milei en el padrón electoral
Las burlas no solo colmaron las redes sociales, sino que llegaron a múltiples espacios. Una librería de La Plata se sumó la semana pasada a la chicana y puso a la venta el libro sobre Karina Milei que escribió la periodista Victoria Di Masi con un 3% de descuento. Anoche hasta llegó al show de Lali Espósito en Vélez, quien en medio de su hit opositor "Fanático", posó haciendo el gesto de un tres con los dedos.