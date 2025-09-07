Perlitas y memes de las elecciones en Buenos Aires: del voto a caballo al casco de Colapinto

Live Blog Post

Del voto a caballo al casco de Colapinto

Tras la finalización del Gran Premio de Monza, la madre de Franco Colapinto, Andrea Trofimczuk, fue a votar a una escuela de Pilar y apareció con el casco que utilizó su hijo cuando pertenecía a la academia de la escudería Williams.

Este domingo, el piloto argentino terminó en el puesto 17. La próxima prueba de fuego para Colapinto será en dos semanas, en el circuito callejero de Bakú, Azerbaiyán.