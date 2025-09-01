Pensó que era libertario y le pegó: el hijo de un concejal de Fuerza Patria le fracturó la mandíbula al vecino

En plena campaña electoral bonaerense, Thomas Hidalgo denunció haber sido atacado por el concejal de Fuerza Patria y su hijo en Baradero.

El concejal Bagalá de la localidad de Baradero, lo increpó al confundirlo con un militante de La Libertad Avanza y lo amenazó verbalmente.

La ciudad de Baradero se convirtió en escenario de un nuevo hecho de violencia política, a solo días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. El pasado jueves, Thomas Hidalgo, un herrero que recientemente había perdido su empleo y estaba iniciando un nuevo emprendimiento, denunció haber sido atacado por el concejal Leonardo Bagalá, de Fuerza Patria, y por su hijo Lucio Bagalá.

Así fue la golpiza al hombre confundido como "Libertario" La Golpiza Del Concejal

Según relató la víctima en diálogo con radio Mitre, el episodio comenzó cuando Hidalgo intentaba colocar un cartel publicitario sobre su nuevo taller de herrería en el cruce de la ruta provincial 41 y Lugones. En ese momento, el concejal Bagalá se detuvo, lo increpó al confundirlo con un militante de La Libertad Avanza y lo amenazó verbalmente.

Horas después, el conflicto escaló cuando Lucio Bagalá, el hijo del concejal, se presentó en la casa de Hidalgo. Allí, sin darle oportunidad de explicarse, lo golpeó brutalmente en el rostro. "No me dejó hablar, me metió una trompada y me quebró la mandíbula", relató el herrero a los medios, que quedó inconsciente mientras su agresor escapaba sin prestarle asistencia.

El ataque dejó a Hidalgo con fractura de mandíbula y lesiones graves en el rostro, por lo que fue derivado al hospital Modelo de Vicente López, donde permanece internado y deberá ser sometido a una operación reconstructiva.