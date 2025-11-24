Patricia Bullrich presenta la nueva Policía Migratoria junto a Alejandra Monteoliva
La nueva fuerza reforzará el control migratorio y el combate al contrabando en zonas limítrofes, cotinuando con los lineamientos de Patricia Bullrich.
El Gobierno nacional anunciará este martes la creación de la Policía Migratoria, de la mano de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de su sucesora, Alejandra Monteoliva.
La nueva fuerza está contemplada en la Ley de Migraciones, y asumirá el control de seguridad en las fronteras y aeropuertos, reemplazando a la Gendarmería Nacional y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
La presentación oficial se realizará a las 14:45 en la Oficina Nacional de Migraciones y estará encabezada por Bullrich y Monteoliva, quien asumirá el cargo el 10 de diciembre, cuando la actual ministra deje la cartera para ocupar su banca en el Senado.
Durante el acto se detallarán las funciones, estructura y capacidades operativas de la nueva fuerza, que pasará a depender del Ministerio de Seguridad Nacional. También se explicará su proceso de integración institucional, la coordinación con las fuerzas federales y los avances en modernización y control fronterizo, según informó el Ministerio en un comunicado.
El objetivo del Gobierno nacional en materia de seguridad
Fuentes oficiales indicaron que la medida busca profesionalizar el control migratorio y reforzar los patrullajes en las zonas limítrofes para combatir delitos transnacionales, como el contrabando y el tráfico ilegal de personas. “Hay una decisión política de crearla”, aseguraron, al tiempo que confirmaron que ya se trabaja en el diseño de la estructura, dirección y presupuesto.
De acuerdo con los planes oficiales, la Policía Migratoria estará conformada por efectivos de distintas fuerzas federales que recibirán capacitación específica para intensificar la vigilancia en los pasos fronterizos. “Lo lógico es que Migraciones controle los pasos, si no es un desperdicio”, remarcaron desde el Gobierno.
Monteoliva, actual secretaria de Seguridad y reemplazo natural de Bullrich, tiene una trayectoria de casi tres décadas en la función pública. Egresada de la Universidad Católica de Córdoba y con una maestría en Gestión del Desarrollo en la Universidad de los Andes (Colombia), su llegada al Ministerio de Seguridad fue respaldada por la propia Bullrich, quien logra así mantener influencia en la conducción del área.