Patricia Bullrich presenta la nueva Policía Migratoria junto a Alejandra Monteoliva

La nueva fuerza reforzará el control migratorio y el combate al contrabando en zonas limítrofes, cotinuando con los lineamientos de Patricia Bullrich.

El Gobierno nacional anunciará este martes la creación de la Policía Migratoria, de la mano de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de su sucesora, Alejandra Monteoliva.

La nueva fuerza está contemplada en la Ley de Migraciones, y asumirá el control de seguridad en las fronteras y aeropuertos, reemplazando a la Gendarmería Nacional y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La presentación oficial se realizará a las 14:45 en la Oficina Nacional de Migraciones y estará encabezada por Bullrich y Monteoliva, quien asumirá el cargo el 10 de diciembre, cuando la actual ministra deje la cartera para ocupar su banca en el Senado.

Durante el acto se detallarán las funciones, estructura y capacidades operativas de la nueva fuerza, que pasará a depender del Ministerio de Seguridad Nacional. También se explicará su proceso de integración institucional, la coordinación con las fuerzas federales y los avances en modernización y control fronterizo, según informó el Ministerio en un comunicado.

El objetivo del Gobierno nacional en materia de seguridad Fuentes oficiales indicaron que la medida busca profesionalizar el control migratorio y reforzar los patrullajes en las zonas limítrofes para combatir delitos transnacionales, como el contrabando y el tráfico ilegal de personas. “Hay una decisión política de crearla”, aseguraron, al tiempo que confirmaron que ya se trabaja en el diseño de la estructura, dirección y presupuesto.