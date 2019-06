PASO 2019: solo ha votado el 30% del padrón

Alfredo Puebla, secretario de la Junta Electoral de Mendoza, informó que hasta el momento solo votó el 30 por ciento del padrón electoral de la provincia en estas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

"Todo se está desarrollando con normalidad, superamos por muy poco el 20 por ciento el padrón electoral", comentó.

Además, se refirió a las demoras que hubo a primera hora en varias escuelas porque no llegaban las urnas: "Las demoras fueron al principio pero ya está todo normalizado" y que no serían más de nueve los establecimientos.

Por otro lado, dijo que personalmente no le han llegado denuncias por sustracciones o roturas de boletas. "Esta todo funcionando normalmente, en algunas escuelas un poco de demoras pero en otras no hay nadie. Hay partidos que no han oficializados sus candidatos por eso en algunos departamentos pueden ser más cortas las boletas", comentó.