Para Ulpiano Suarez, la protesta de ATE fue una extorsión

El viernes por la tarde la reinauguración de la Plaza España quedó empañada por la protesta llevada adelante por afiliados de la Asociación Trabajadores del Estado. En concreto, sindicalistas que pedían mejores condiciones salariales para los municipales de Capital protagonizaron un altercado con la custodia del intendente Rodolfo Suarez. Al respecto el secretario General de ATE, Roberto Macho, sostuvo que no tuvieron una actitud provocadora y dijo que la protesta "más pacífica no podía ser". Sus dichos contrastaron con los del candidato a intendente Ulpiano Suarez, que sostuvo que la de ATE fue una "práctica extorsiva".

Tanto Macho como Suarez fueron entrevistados este lunes en el programa Vos Sabrás de MDZ Radio. Allí, dieron a conocer sus versiones sobre el hecho y esgrimieron los argumentos por los que entienden que se llegó a ese nivel de tensión.

El gremio que nuclea a los estatales en Capital convocó esta mañana una huelga tras el altercado. Según destacaron en conferencia de prensa, reclamarán por la reapertura de paritarias, la duplicación de lo que se paga por horas extras, la implementación de la cláusula gatillo y un aumento salarial.

Específicamente, no habrá atención en preventores, Higiene Urbana, Paseos Públicos, juzgados de Tránsito, Tránsito y Cementerio.

El subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, aseguró que ATE empleó "prácticas extorsivas para hacer más difícil un acuerdo". "Me sorprenden estos reclamos porque lo que buscan es entorpecer cualquier negociación. Incluso desconociendo la representación del sindicato mayoritario que es Soeme", afirmó el funcionario de Cornejo y candidato a suceder a su tío como intendente.

En este sentido, cuestionó que estén pidiendo por un desfasaje salarial del 2018 y dijo que es "una vieja estrategia de los gremios para acumular reclamos". Además, cuestionó que ATE no haya realizado pedidos de audiencia en la Subsecretaría de Trabajo porque ese es el ámbito para discutir cuestiones salariales. "ATE sabe que nosotros discutimos con transparencia en ese ámbito", esgrimió el funcionario que representó al gobierno en todas las paritarias. "Pedir una recomposición del 2018 a fines del 2019 es introducir en el petitorio cuestiones imposibles de resolver. Lo que se busca con eso es el conflicto", advirtió.

En este sentido, abonó a la teoría que habla de fines político electorales ocultos detrás del reclamo del viernes. "La protesta tiene tintes electoralistas y Roberto Macho no puede decir que no hay intencionalidad política", remarcó Suarez.

Mientras tanto, el secretario General de ATE se defendió de todas las acusaciones y aseguró que la manifestación "no podía ser más pacífica". "El conflicto comenzó hace meses con el pedido de reapertura de paritarias. En asamblea los trabajadores municipales decidieron ir al acto de Plaza España con carteles y panfletos. Se hizo un rondín entregando panfletos pero sin banderas ni bombos para no molestar a la población", argumentó Macho en Vos Sabrás.

"Un grupo se encontró con el intendente y le quisieron dar un panfleto. No pudieron porque algunos patovicas inclusive golpearon a una compañera. Nunca se agredió al intendente. No se lo pudo llegar a tocar. Por ende, Suarez miente al decir que fue agredido", manifestó el líder de ATE.

"No fue una actitud provocadora. Fuimos sin bombos ni banderas a entregar panfletos. Más pacífico que esto no puede ser", agregó Macho y sostuvo que los trabajadores de la Municipalidad de Mendoza ganan menos que el resto de los municipales. "El sueldo básico es de 7 mil a 9 mil pesos. Cobran parte en ticket canasta y las horas extra se las pagan 60 pesos, cuando eso no ocurre en ningún otro lugar del país. Las trabajadoras domésticas cobran 140 pesos por hora extra", advirtió Macho.

"Esto es parte de la concientización de los trabajadores y de la población para sentarse a resolver un conflicto. Ni siquiera se cortó una calle. Ese es el respeto de los trabajadores con la población", finalizó Macho y acusó a "punteros del intendente y patovicas" por la tensión que se generó el viernes pasado.