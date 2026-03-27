Para Enzo Fullone, la decisión judicial en el caso YPF "marca un precedente clave" para el país

El senador de La Libertad Avanza destacó el fallo en la causa YPF, aseguró que respalda la posición argentina y lo definió como un precedente clave a nivel internacional.

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la YPF y de la Argentina, y dejó sin efecto la condena que obligaba al Estado a pagar más de US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera en 2012.

La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que revisó el fallo de primera instancia y consideró que no correspondía responsabilizar al país en los términos en que se había establecido previamente. Además, el tribunal ratificó que la empresa fue correctamente eximida de responsabilidad en el proceso de estatización llevado adelante durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El caso se originó a partir de la nacionalización del 51% de la petrolera, entonces en manos de la española Repsol, cuando el Estado argentino no lanzó una oferta pública de adquisición para los accionistas minoritarios, tal como preveía el estatuto de la compañía. Esa omisión fue el eje de la demanda impulsada por fondos de inversión en tribunales estadounidenses.

Tras años de litigio y disputas sobre la jurisdicción, el fallo de la Cámara representa un giro clave en una causa que llevaba más de una década y que había derivado en una de las mayores condenas económicas contra el país.

En este contexto, la Argentina celebra un fallo judicial de carácter histórico que deja sin efecto la condena en el caso YPF y evita así el pago de unos US$18.000 millones que pesaban sobre el país.