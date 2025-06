Padre no hay uno sólo

Genera un poco de incomodidad ser celebrado fuera de término, para algunos, claro. Sabemos que hay muchos que no se demoran en aclarar cuando son felicitados por méritos ajenos. Una cuestión ética. Una exageración -dirá alguien- en los tiempos que corren, pero hoy, hoy no es el día del padre . A veces es necesario ser categórico. La conmemoración de este día del padre es por un hecho muy ajeno y distante. Un tal Smart (inteligente, si lo traducimos) después de participar en la guerra de secesión de los Estados Unidos y enviudar, se hizo cargo de seis criaturas, entre hijas e hijos. Una de ellas hizo lo suficiente para que hoy papás de varias regiones del planeta sean saludados y reciban obsequios.

En países cercanos y no tanto, pero de tradición cristiana, eligen el 19 de marzo como día del padre , debido a la liturgia católica que determina esa fecha como el cumpleaños de San José, o sea, el natalicio del padre adoptivo de Jesucristo. Un triple mérito: haber oficiado de padre sin ser el biológico, soportar las persecuciones por su condición y criar a un hijo que cambiaría la historia, para siempre. Bastante meritorios los antecedentes de José, quien según los evangelios de Mateo y de Marcos, era carpintero y le enseñó a su hijo el oficio.

La ley del olvido

Están -entre los que se encuentra quien firma esto- los que prefieren tomar como día para celebrar a los padres el 24 de agosto, reconociendo al “Padre de la Patria” y -perdón la redundancia- fecha de su paternidad física, no simbólica. En 1816 nació Mercedita, la única hija del general San Martín. José Francisco, no Juan como lo bautizó el actual presidente de Argentina. En 1958, durante el amputado gobierno de Arturo Frondizi, el Consejo Nacional de Educación estableció la fecha para festejar el día de los papás. Luego, en Mendoza también hubo una ley al respecto, pero como es cultura en Argentina, las leyes no gozan del necesario respeto como para cumplirlas ni la decisión enfática para hacerlas cumplir.