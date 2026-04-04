Pablo Quirno confirmó que el ex encargado de negocios de Irán abandonó el país

El canciller Pablo Quirno confirmó que el encargado de negocios de Irán abandonó el país tras decretar su expulsión y declararlo persona no grata.

El canciller Pablo Quirno confirmó este sábado que el encargado de negocios de Irán Mohsen Soltani Tehrani abandonó el país tras decretar su expulsión y declararlo persona no grata.

El encargado de negocios de Irán en Argentina, Mohsen Soltani Tehrani, abandonó el país luego de ser declarado “persona no grata ” por el Gobierno nacional. La medida fue confirmada por el canciller Pablo Quirno, quien informó que el diplomático cumplió con el plazo de 48 horas impuesto por la administración de Javier Milei en un contexto de creciente tensión bilateral.

La decisión se produjo tras una serie de cruces entre ambos países, que se intensificaron luego de que el Gobierno argentino declarara “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria Islámica.

A esto se sumaron las declaraciones del Presidente, quien calificó a Irán como “enemigo” de la Argentina, lo que generó una fuerte reacción del régimen iraní con advertencias públicas y cuestionamientos diplomáticos.

En paralelo, las autoridades nacionales reforzaron los protocolos de seguridad en objetivos sensibles, como embajadas y sedes de la comunidad judía, ante el temor de posibles represalias. La escalada se enmarca en el alineamiento del Gobierno con Estados Unidos e Israel y reaviva el recuerdo de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA en la década de 1990.

El posteo de Pablo Quirno Este sábado, el canciller Pablo Quirno confirmó que el delegado iraní abandonó el país. "En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex Encargado de Negocios a.i. de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional", posteó en su cuenta de X.