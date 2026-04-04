Milei prepara el traslado de la embajada en Israel y endurece su política contra Irán

Milei ratificó su alineamiento con Israel y EEUU, declaró terrorista a la Guardia iraní y planea mudar la sede diplomática a Jerusalén este año.

Milei profundizó en los últimos días su postura contra Irán con una serie de decisiones políticas y diplomáticas que refuerzan su alineamiento con Estados Unidos e Israel.

El presidente Javier Milei profundizó en los últimos días su postura contra Irán con una serie de decisiones políticas y diplomáticas que refuerzan su alineamiento con Estados Unidos e Israel. Entre ellas, trascendió la decisión de avanzar con el traslado de la embajada argentina a Jerusalén, previsto para este año.

La misma va en sintonía con otras medidas relevantes como la declaración de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista y la expulsión del encargado de negocios iraní en Argentina, acciones que se concretaron en menos de 72 horas.

En ese marco, el traslado de la embajada argentina es leído como un gesto de fuerte respaldo político hacia el gobierno de Israel en medio del conflicto en Medio Oriente. Desde la Casa Rosada confirmaron que la iniciativa sigue firme y que ya se trabaja en la definición de una fecha para concretar la mudanza.

Nuevo viaje de Milei a Israel La decisión ubicaría a la Argentina entre el reducido grupo de países que reconocen a Jerusalén como capital de Israel, junto a Estados Unidos y otras naciones.

Además, Milei tiene previsto viajar nuevamente a Israel el próximo 21 de abril para participar de los actos por el Día de la Independencia (Yom Ha’atzmaut), en lo que será un nuevo gesto político de cercanía con el gobierno de ese país. La visita se dará por invitación del primer ministro Benjamin Netanyahu y se espera que incluya reuniones bilaterales en un contexto regional aún marcado por tensiones.