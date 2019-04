Omar Parisi: "Se controla que las obras se hagan, no quién retira el dinero"

Este miércoles el intendente de Lavalle, Roberto Righi, fue citado por la Justicia para el viernes, cuando será imputado por peculado por la fiscal Gabriela Chaves. La imputación se dará en el marco de la investigación por el manejo irregular de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales que realizó la organización social Tupac Amaru durante el kirchnerismo.

Otros que podrían ser imputados son el ex presidente del IPV y actual diputado provincial por Unidad Ciudadana, Omar Parisi, y el ex presidente del IPV Carmelo Simó. En diálogo con el programa "Uno nunca sabe" de MDZ Radio, Parisi se defendió de las acusaciones en su contra y se desligó de responsabilidad en el control de las obras llevadas a cabo por la Tupac.

"Desde lo administrativo, le puedo asegurar que la actuación del IPV fue transparente y lo confirmó el Tribunal de Cuentas. Desde lo técnico, las inspecciones y certificaciones se realizaron. De lo contrario no se liberaba el dinero", se defendió Parisi.

Y agregó: "El control que se hace es de que las obras se estén realizando. No vamos a ver quién retira el dinero del banco. Hay un control técnico que son las certificaciones y todo el dinero que entregamos está certificado. Las últimas las firmó quien está hoy al frente del IPV".

"No tiene que haber control de quién retira el dinero del banco. No vamos a ver si lo retira el gerente, el secretario o quien sea. Viene el técnico y avisa si están atrasados con las certificaciones", insistió Parisi.

Y continuó: "Cooperativas truchas no hay. O están conformadas o no están conformadas. Si están en condiciones es suficiente para el IPV. Si funcionaban de manera incorrecta no es responsabilidad del IPV ni de la provincia. Las cooperativas tienen todos los papeles en condiciones. De lo contrario no hubiéramos liberado el dinero".

"A fines de 2013 pedí una auditoría donde más de 30 profesionales del IPV dijeron que las obras eran de buena calidad. Me voy a allanar a la investigación y voy a defenderme porque estoy convencido de que tengo razón y no tengo ninguna responsabilidad. Nos manejamos con la información de los técnicos", completó su defensa el ex titular del IPV.

Y cerró: "Nunca liberamos fondos sin inspecciones previas. Se iban liberando a medida que se certificaban los avances de las obras. Pareciera que esto tiene un interés político electoral. La actual conducción del IPV debería ser investigada igual que nosotros. Han liberado fondos durante la actual gestión y si hay problemas en las obras es responsabilidad de ellos".