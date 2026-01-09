Oficializaron el millonario adicional salarial que cobrará un área del Gobierno

El Gobierno de Mendoza promulgó este viernes la Ley que crea un adicional salarial para los trabajadores de la Asesoría de Gobierno . El beneficio es de alrededor de $1.200.000 y alcanza a los abogados del Gobierno y también a los empleados administrativos de esta área, aunque para este último grupo el monto a percibir será de la mitad.

El “ Adicional Asesoría de Gobierno ” fue aprobado semanas atrás por la Legislatura provincial y establece un ítem salarial especial que será percibido por aquellos agentes profesionales y administrativos que en forma normal, habitual y permanente presten funciones en el organismo que se encarga de la representación legal del Estado en los procesos judiciales.

La norma determina que este beneficio salarial será equivalente al doble de lo que le corresponda percibir a un agente del Régimen Salarial 05 Ley Nº 5126, Clase 13, en concepto de Asignación de Clase, Adicional por Título y Responsabilidad Jerárquica, para los profesionales abogados. A su vez, la mitad del adicional corresponderá a los agentes administrativos.

Asimismo, este adicional podrá ser incrementado o disminuido, siempre teniendo en cuenta el tope establecido en la ley. Para modificar los valores, se deberá dictar una Resolución del Asesor de Gobierno que fundamente debidamente cualquier propuesta de incremento, con las razones que lo motiven y acreditando la existencia de disponibilidad presupuestaria.

El monto extra a percibir por los profesionales de la Asesoría de Gobierno sería de un poco más de $1,2 millones, según el cálculo que realizaron los legisladores durante el análisis del proyecto en la Legislatura. Esa es una cifra equivalente a las dos clases 13. En tanto, la mitad de esa cifra corresponderá a los administrativos de Asesoría de Gobierno .

El beneficio alcanzará a una veintena de trabajadores que se desempeñan actualmente en la dependencia estatal que conduce el asesor de Gobierno, Ricardo Canet.

Cornejo y canet El gobernador Alfredo Cornejo y el asesor de Gobierno, Ricardo Canet.

Hoy trabajan en la Asesoría en la Casa de Gobierno unos 19 abogados y 3 administrativos. Además hay un abogado en el Este provincial, uno en el Sur y uno en la Ciudad de Buenos Aires.

Plus salarial para evitar el éxodo de profesionales

Durante el debate legislativo de la iniciativa, el asesor de Gobierno, Ricardo Canet, reveló que la creación de este incentivo salarial se debió a que “últimamente se ha producido un escalón muy grande entre los sueldos del Poder Judicial y las personas que tengo a cargo”.

Al respecto, señaló que la diferencia económica los hace emigrar y que este adicional salarial pretende ser un incentivo para “retener” a los profesionales con los que trabaja.

Los abogados del Gobierno se encargan de llevar adelante todas las causas judiciales que involucran al Estado mendocino, las cuales rondan actualmente los 3.000 casos en distintos fueros.

A su vez, el personal administrativo se encarga realizar tareas de digitalización de expedientes, ubicación y acarreo de los mismos, y funciones de seguridad.