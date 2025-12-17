Aprobaron la ley que crea un millonario adicional salarial para un grupo de estatales

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó este miércoles la creación de un adicional especial para los abogados del Estado. La iniciativa obtuvo sanción definitiva y se convirtió en Ley. Se trata de un plus salarial de alrededor de 1,2 millones de pesos que percibirán los profesionales de la Asesoría de Gobierno. En tanto, el beneficio también será percibido por los empleados administrativos de esta área, aunque el monto para estos trabajadores estatales será de la mitad.

El “ Adicional Asesoría de Gobierno ” fue impulsado por el Gobierno provincial y plantea un ítem salarial especial que será percibido por aquellos agentes profesionales y administrativos que en forma normal, habitual y permanente presten funciones en el organismo que se encarga de la representación legal del Estado en los procesos judiciales.

La iniciativa fue solicitada por el asesor de Gobierno, Ricardo Canet, con el objetivo de evitar fugas de profesionales que se desempeñan en esta dependencia estatal y que componen el staff de unos 20 abogados del Estado. Según expresó el funcionario en el debate de comisiones muchos de los profesionales se ven motivados a pasar al Poder Judicial donde los sueldos son más onerosos.

El proyecto de ley había obtenido sanción inicial en la Cámara de Diputados a comienzos de este mes y ayer fue aprobado por el Senado, pero con modificaciones, por lo que volvió a la Cámara Baja en revisión.

El cambio tuvo que ver con la redacción del artículo 3 que establecía en su redacción original que el adicional podrá ser incrementado o disminuido por resolución del Asesor de Gobierno, debiendo verificarse previamente la disponibilidad presupuestaria. Se modificó la redacción para evitar que se considere discrecional.

De cuánto será el adicional

La Ley establece que el Adicional Asesoría de Gobierno puede alcanzar dos asignaciones Clase 13 con más los adicionales por título y responsabilidad jerárquica, conforme criterio del Asesor de Gobierno, además de existir la disponibilidad presupuestaria.

Alcanzará a los profesionales abogados de esta dependencia, mientras que para los agentes administrativos el monto del adicional será de la mitad.

El monto extra a percibir por los profesionales de la Asesoría de Gobierno sería de un poco más de $1,2 millones, según el cálculo que realizaron los legisladores durante el análisis del proyecto en comisiones. Esa es una cifra equivalente a las dos clases 13. En tanto, la mitad de esa cifra corresponderá a los administrativos de Asesoría de Gobierno.

El objetivo del plus salarial

El encargado de explicar los fundamentos del proyecto en la discusión de comisiones de la Legislatura fue el asesor de Gobierno, Ricardo Canet. Detalló que en la Asesoría de Gobierno trabajan 19 profesionales y 3 administrativos. Expresó asimismo, que más allá de los abogados con los que se trabaja en Casa de Gobierno, Asesoría cuenta con un abogado en el Este provincial, uno en el Sur, y uno en Buenos Aires.

Ricardo Canet Ricardo Canet

En cuanto a las personas que cumplen funciones administrativas indicó que realizan tareas de digitalización de expedientes, ubicación y acarreo de los mismos, y funciones de seguridad.

“Hemos tenido la necesidad de generar este incentivo, porque últimamente se ha producido un escalón muy grande entre los sueldos del Poder Judicial y las personas que tengo a cargo”, expuso en estas reuniones el funcionario.

Al respecto, señaló que la diferencia económica los hace emigrar y que este adicional salarial pretende ser un incentivo para “retener” a los profesionales con los que trabaja.

El funcionario provincial destacó que pese a ser una dependencia pequeña dentro de la órbita del Estado, la Asesoría de Gobierno lleva adelante actualmente alrededor de 3.000 causas judiciales en distintos fueros.