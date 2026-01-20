Nueva obra millonaria para mejorar el sistema sanitario: a qué departamentos beneficiará

La obra será financiada con el Fondo del Resarcimiento y prevé optimizar el sistema de saneamiento. Beneficiará a más de 350.000 personas y reducirá riesgos ambientales en una zona estratégica.

El Gobierno de Mendoza ratificó este martes la ejecución de la obra Colector Cloacal Colonia Segovia – El Paramillo – Cuenca Gran Mendoza, a través del Decreto 177, que aprueba el convenio específico para su desarrollo.

El proyecto será financiado con recursos del Fondo del Resarcimiento de los daños de la promoción industrial y representa una inversión de U$S 8,9 millones.

La obra de saneamiento en el Gran Mendoza La intervención contempla la construcción de un nuevo colector cloacal destinado a fortalecer y modernizar la infraestructura de saneamiento en una amplia zona del Área Metropolitana. La obra comenzó en abril de 2022 ysu finalización está prevista para diciembre de 2026. Actualmente tiene una ejecución que supera el 50%.

La obra impactará a más de 30.000 personas de Colonia Segovia, El Sauce y Puente de Hierro, distritos de Guaymallén, que podrán incorporarse al sistema cloacal, cuyas redes actualmente funcionan de manera parcial. A su vez, se beneficiarán directamente más de 368.000 vecinos de este departamento, de Maipú y de Lavalle, que contarán con un servicio más eficiente y seguro.

El proyecto fue evaluado y priorizado por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, en el marco del esquema de administración del Fondo del Resarcimiento, y cuenta con el aval de los organismos técnicos y financieros correspondientes. La ejecución estará a cargo de Aysam, en articulación con el Gobierno provincial..