Nueva cumbre de los gobernadores para recibir la respuesta de la Casa Rosada a sus reclamos financieros

Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se encuentra en la provincia de Córdoba para participar de un evento de la Fundación Mediterránea. Sin embargo, volverá a liderar las conversaciones este martes en la Casa Rosada en el estreno del Consejo de Mayo, la entidad formada para "materializar los principios del Pacto de Mayo" firmado por el presidente Javier Milei y las provincias el 9 de julio de 2024.

De todas maneras, el diálogo con las provincias en este momento no es fundamental únicamente por su rol a la hora de impulsar el acta de mayo, que incluía puntos como la reducción del gasto público en torno al 25% del PBI o una reforma tributaria que "reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio", sino también por los desafíos que enfrenta el Gobierno en el Congreso.

Los condicionamientos del Gobierno

Hace pocas semanas, la oposición avanzó con una batería de medidas que en el Gobierno calificaron como un atentado contra el programa fiscal del Ejecutivo: una reforma en los haberes de los jubilados, que incluyó una actualización para llevar el bono de $70 mil a $110 mil, y la declaración de la emergencia en discapacidad.

En puertas también amenaza la posibilidad de que prospere la declaración de emergencia pediátrica, impulsada por la situación que enfrenta el Hospital Garrahan, y un proyecto para actualizar el presupuesto universitario. Desde el Gobierno el mensaje es claro: no pasarán.

Dado que el Ejecutivo tiene una evidente minoría en el Senado, el presidente ya adelantó que, tal como lo hizo en el pasado, vetará toda medida que busque comprometer su programa económico. Sin embargo, para sostener la voluntad presidencial, el apoyo de los gobernadores será determinante, al igual que para que prosperen los proyectos del Gobierno para blindar el régimen que incentiva el uso de dólares no declarados.

En ese tire y afloje, la Casa Rosada espera poner a las provincias de su lado, que del otro lado advierten que la paciencia no es infinita. Así lo marcó el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, uno de los mandatarios con los que el Ejecutivo había logrado tejer un buen diálogo: "O nos va bien a todos o nos va mal a todos. El presidente lo tiene que tener claro y no va a poder gobernar si no gobierna con los gobernadores. Que no se equivoque”.