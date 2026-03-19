El Gobierno provincial ordenó su paquete accionario en la empresa Edemsa

El Gobierno provincial oficializó este jueves una medida para ordenar su paquete accionario en la empresa de energía Edemsa . El objetivo es que la titularidad de todas las acciones quede a nombre de la Provincia de Mendoza.

A través del Decreto Nº 376, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Ejecutivo provincial declaró que la titularidad plena y el ejercicio de los derechos políticos y económicos de las acciones Clase "B" (19%), Clase "C" (20%) y Clase "D" (0,48%) de Edemsa corresponden a la Provincia de Mendoza.

Esta disposición se tomó luego de verificar que en el Libro de Registro de Acciones de Edemsa , los títulos figuran aún a nombre del "Estado Provincial - Ministerio de Ambiente y Obras Públicas", organismo inexistente en la estructura orgánica vigente definida por la Ley de Ministerios.

La Ley N° 6.794 se constituyó el Fondo de Infraestructura Provincial (FIP), integrándose al mismo las acciones de la provincia en Edemsa, cuya propiedad fiduciaria fue transferida a la Administradora del Fondo Provincial para la Transformación y el Crecimiento.

Actualmente el FIP se encuentra en proceso de cierre y liquidación y la provincia es la fideicomisaria de los bienes remanentes.

Registro de acciones ordenado

Por este motivo, desde el Gobierno provincial consideraron imperativo “sanear la registración de la titularidad dominial de las acciones” que posee en Edemsa.

En este sentido, dispuso el Decreto Nº 376 instruyó la rectificación registral ante Edemsa a fin de unificar la personería y garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos y económicos derivados de la titularidad de las acciones.

El Gobierno provincial instruyó de esta manera al Ministerio de Energía y Ambiente a cursar la notificación fehaciente prevista en el Artículo 215 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 al Directorio de EDEMSA, a efectos de rectificar los asientos del Libro de Registro de Acciones y emitir las certificaciones correspondientes, debiendo consignarse como titular a la Provincia de Mendoza.

Asimismo notificó a la administradora del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, en su carácter de liquidadora del Fondo de Infraestructura Provincial (FIP), a fin de que proceda a la baja patrimonial y efectúe los registros contables pertinentes que reflejen la transferencia de la titularidad.