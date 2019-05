Nicolás Massot festejó el pedido de Cornejo de convocar a la oposición

El diputado nacional y presidente del Bloque del PRO, Nicolás Massot, festejó en las redes sociales la iniciativa del gobernador de Mendoza y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo de sumar al oficialismo a Lavagna, Massa y todo ese sector político para enfrentar a Cristina en las próximas elecciones.

Cornejo: "Nos parece una buena iniciativa convocar a la oposición a un acuerdo nacional. Me encantaría que tuviese un correlato electoral. Ya es útil ampliar Cambiemos a otras fuerzas para enfrentar las vicisitudes que Argentina tiene" https://t.co/FFaJTLye5P vía @mdzol — Nicolás Massot (@Nicolas_Massot) 3 de mayo de 2019

El legislador compartió en su cuenta de Twitter una nota de MDZ "Cornejo pidió sumar a Massa, Lavagna y todo el PJ federal a Cambiemos", donde se informa que el gobernador apoyó el decálogo de acuerdo entre el Gobierno y parte del PJ. Pero fue más allá y pidió sumar a Cambiemos a Roberto Lavagna, Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto y Juan Manuel Urtubey, entre otros. La propuesta de Cornejo es para que el PJ federal sea parte de la estrategia electoral del oficialismo y enfrentar "todos juntos a Cristina".

El Gobernador incluso reconoció las limitaciones que tiene el oficialismo y el propio Presidente para enfrentar la crisi. "Macri no puede solo", aseguró.

"Hay que dar confiabilidad al mundo de que Argentina no va a volver atrás. Que no va a caer nuevamente en el populismo. Esas garantías el Gobierno solo no las va a dar. Y por qué no un correlato electoral también. El gobierno solo con el presidente Macri no lo puede hacer", dijo.