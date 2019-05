Cornejo pidió sumar a Massa, Lavagna y todo el PJ federal a Cambiemos

El gobernador Alfredo Cornejo apoyó el decálogo de acuerdo entre el Gobierno y parte del PJ. Pero fue más allá y pidió sumar a Cambiemos a Roberto Lavagna, Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto y Juan Manuel Urtubey, entre otros. La propuesta de Cornejo es para que el PJ federal sea parte de la estrategia electoral del oficialismo y enfrentar "todos juntos a Cristina".

"Nos parece una buena iniciativa convocar a la oposición a un acuerdo nacional. En mi caso me encantaría que tuviese un correlato electoral. Ya es útil ampliar Cambiemos a otras fuerzas y a otros dirigentes como Lavagna, Pichetto, como Urtubey, como Massa. Hay que ampliar Cambiemos para enfrentar las vicisitudes que Argentina tiene", dijo Cornejo en una conferencia de prensa realizada en el Parque TIC. La estrategia propuesta por el presidente de la UCR es similar a la que utiliza en la provincia, donde Cambia Mendoza incluye al Frente Renovador, al socialismo y hasta Libres del Sur.

El Gobernador incluso reconoció las limitaciones que tiene el oficialismo y el propio Presidente para enfrentar la crisi. "Macri no puede solo", aseguró. "Hay que dar confiabilidad al mundo de que Argentina no va a volver atrás. Que no va a caer nuevamente en el populismo. Esas garantías el Gobierno solo no las va a dar. Y por qué no un correlato electoral también. El gobierno solo con el presidente Macri no lo puede hacer", dijo.

Cornejo es parte del "ala política" de Cambiemos y, junto con Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, han militado para que el Gobierno tenga una línea de negociación con otras fuerzas dentro y fuera del oficialismo. Por eso ahora aumenta la apuesta. "Creo que es conveniente que también se amplíe a gente como Lavagna. Es muy importante para la vida diaria, la gente que trabaja, los empresarios, que la Argentina no vuelva para atrás", aseguró.