Motosierra libertaria: dieron de baja a 900 mil planes sociales y los convierten en "vouchers"

Desde abril, el Gobiernoy de Javier Milei pasará nuevamente la motosierra dará de baja cerca de 900 mil planes sociales de $78 mil mensuales y los sustituirá por un sistema de vouchers de capacitación laboral. La medida marca el cierre definitivo del esquema heredado del Potenciar Trabajo y es parte de la hoja de ruta que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, definió desde el inicio de la gestión.

Los beneficiarios ya comenzaron a recibir notificaciones a través de la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico, donde se les informa que el plan finaliza y que podrán optar por inscribirse en el nuevo sistema de formación.

Se elimina el Potenciar Trabajo El Potenciar Trabajo llegó a tener más de 1,3 millones de beneficiarios durante el gobierno anterior. Cuando asumió Milei, el oficialismo decidió congelar el programa, eliminar la intermediación de las organizaciones sociales y rediseñar la política de asistencia. En ese momento, se fijó un plazo de 24 meses para sostener el esquema en transición. Ese período vence en abril y la decisión es no prorrogarlo.

Tras la reconversión del programa, el universo de beneficiarios quedó dividido en dos grupos: unos 900 mil dentro del programa Volver al Trabajo, que ahora se da de baja, y otros 300 mil bajo un esquema de asistencia más permanente, destinado a personas con mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral. Estos últimos no serán alcanzados por la medida.

sandra pettovello y milei Javier Milei junto a la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. X/@JMilei Cómo funcionará el nuevo sistema El cambio es tanto conceptual como operativo. En lugar de transferencias mensuales generalizadas, el Estado asignará vouchers directamente a cada beneficiario, quien deberá inscribirse y manifestar su voluntad de participar. A partir de ahí, podrá elegir cursos dentro de una red de centros de capacitación en conformación en todo el país.