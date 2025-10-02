Monotributo: la Ciudad se incorpora a un sistema que beneficiará a 200 mil contribuyentes

Una nueva medida de alivio para los porteños anunció el Gobierno de la Ciudad que calcula que más de 200 mil contribuyentes podrán beneficiarse con la simplificación de unificación de Ingresos Brutos con el monotributo nacional . Podrán realizar un solo pago mensual.

De esa manera lo explicó por redes sociales el ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires , Gustavo Arengo, destacando que "un único pago mensual que beneficiará a más de 200 mil contribuyentes".

El funcionario sostuvo, en su cuenta de X que "Gracias a un trabajo en conjunto entre @ AGIP _BA y @ARCA_informa se logró unificar el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos de CABA con el Monotributo nacional".

La medida se suma a la propuesta de Jorge Macri en el proyecto de Presupuesto 2026 que presentó ayer en la Legislatura porteña, para eximir total o parcialmente de la carga tributaria a los trabajadores de servicios no profesionales, como plomeros o estilistas entre otros rubros.

"Esta iniciativa se enmarca en el paquete de alivio fiscal anunciado por @jorgemacri junto a otras acciones como la exención de ABL para jubilados y la devolución de los saldos a favor de IIBB en apenas 48 horas" señaló Arengo.

La explicación de AGIP

La AGIP (Afip porteña) explicó que mediante un acuerdo la Ciudad de Buenos Aires se incorporó al Monotributo Unificado Nacional. Se trata de un régimen que integra, en un solo pago, las obligaciones fiscales nacionales( el Monotributo) y las tributarias locales, como Ingresos Brutos. A partir de la puesta en marcha de la unificación , los contribuyentes porteños deberán realizar una sola gestión y un único pago mensual.

La idea es que la iniciativa entre en vigencia el 1° de enero del 2026.

Los beneficiarios de la unificación deberán realizar una única recategorización o trámite de alta en caso de ser nuevos inscriptos, a través de ARCA. En adelante, quienes tributen en el Régimen Simplificado de IIBB sólo harán un pago mediante el mismo portal, detalló la AGip.

La propuesta apunta a un nuevo esquema con ahorro de tiempo y molestias al reducir trámites. Los funcionarios además consideran que habrá "mayor transparencia", gracias a la gestión centralizada que facilita el control de vencimientos y obligaciones; y la posibilidad de realizar un solo pago mensual, sin retenciones adicionales en cuentas bancarias ni en tarjetas de débito o crédito.

La participación de Jorge Macri

La adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al Monotributo Unificado fue impulsada en enero pasado por Jorge Macri y se concretó tras meses de negociaciones con el Gobierno nacional. En su mayoría, la integración será automática para quienes ya están adheridos al Monotributo Nacional y tributan en jurisdicciones que forman parte del régimen.

Con esta incorporación, la Ciudad de Buenos Aires se suma a otras 13 provincias que ya implementaron el Monotributo Unificado —Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, San Juan, Jujuy, Salta, Río Negro, Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz, Chaco, Catamarca y Tierra del Fuego—.