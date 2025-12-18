Minería en Mendoza: concluyó la instancia de participación ciudadana de un proyecto en el Sur

Se aprobó el informe de participación ciudadana y se cerró formalmente el procedimiento de audiencia pública del proyecto de exploración.

El proyecto de exploración minera se desarrolla en los departamentos de San Rafael y Malargüe.

El Gobierno de Mendoza dio un nuevo paso administrativo en el proceso de evaluación ambiental del proyecto de exploración minera “Don Luis y Otro – San Rafael – Malargüe”. A través de la Resolución Nº 507, publicada este jueves en el Boletín Oficial, se tuvo por cumplimentado el procedimiento de Audiencia Pública y se aprobó el informe circunstanciado de participación ciudadana

La medida fue adoptada de manera conjunta por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, en el marco de lo establecido por la Ley N° 5.961 de Preservación del Ambiente, la Ley N° 9.003 de Procedimiento Administrativo y la normativa ambiental vigente. El proyecto tiene como objetivo la exploración para la búsqueda de sales de litio en el sur provincial.

Según detalla la resolución, el proceso se inició formalmente en 2024 y contempló la ampliación territorial del emprendimiento hacia el departamento de Malargüe, lo que motivó la convocatoria a una audiencia pública específica para garantizar la participación de las comunidades del área de influencia.

Participación ciudadana y cumplimiento legal De acuerdo con el informe elaborado por el Comité Instructor, la audiencia pública se desarrolló con la participación del público en general y de los medios de comunicación, habilitándose la presentación de observaciones, apoyos y objeciones tanto durante el encuentro como en los días posteriores, mediante canales electrónicos oficiales

El documento concluye que todas las intervenciones fueron debidamente analizadas y respondidas, y que se cumplieron los requisitos de publicidad y difusión exigidos por la legislación vigente, incluyendo publicaciones en el Boletín Oficial, medios gráficos y sitios web institucionales.