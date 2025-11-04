Mendoza convoca a Audiencia Pública por el proyecto minero "Don Luis y Otro" en San Rafael y Malargüe

El Gobierno de Mendoza , a través de la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, oficializó mediante la Resolución Nº 435/2025 la convocatoria a una Audiencia Pública para el proyecto de exploración “Don Luis y Otro”, impulsado por la empresa El Jarillar S.A..

El encuentro se llevará a cabo el 29 de noviembre a las 9:00 horas, de manera híbrida (presencial y virtual), en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus de Malargüe . También se transmitirá en vivo por YouTube, garantizando la participación ciudadana.

El proyecto, orientado a la búsqueda de sales de litio, comprende áreas de exploración en los departamentos de San Rafael y Malargüe . Se trata de una etapa de exploración no metalífera, sujeta al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) según la Ley Nº 5961 y el Decreto Reglamentario Nº 820/2006.

La convocatoria surge tras la ampliación territorial del proyecto, que incorpora nuevas propiedades mineras en jurisdicción de Malargüe, lo que motivó la realización de una nueva instancia participativa para las comunidades locales.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de noviembre a las 23:59 horas, a través del formulario oficial disponible en el sitio web de la Dirección de Minería y de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental: https://informacionoficial.mendoza.gob.ar/energiayambiente/mineria/

Las personas interesadas podrán participar como asistentes u oradores, tanto de forma presencial como virtual. Además, se recibirán presentaciones escritas antes y después de la audiencia, durante un plazo de cinco días hábiles.

La resolución resalta que esta convocatoria se realiza en cumplimiento del principio de participación ciudadana y del acceso a la información ambiental, conforme a la Ley General del Ambiente Nº 25.675.

Asimismo, se destaca que las actividades del proyecto deberán ajustarse a las recomendaciones técnicas y dictámenes sectoriales emitidos por organismos como la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, la Municipalidad de San Rafael, la Municipalidad de Malargüe, y el Departamento General de Irrigación, entre otros.

La resolución publicada en el Boletín Oficial