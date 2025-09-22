Milei viaja a EE.UU. para reunirse con Trump luego del respaldo del Tesoro norteamericano

Javier Milei partió rumbo a Estados Unidos donde lo espera un encuentro clave con Donald Trump este martes en Nueva York , en un contexto marcado por el respaldo público que el líder republicano expresó hacia la gestión libertaria en medio de las tensiones económicas en la Argentina .

El mandatario argentino viajará durante la madrugada, luego de modificar su itinerario inicial: su salida desde Buenos Aires estaba prevista para el domingo a la noche, pero se postergó y se concretó este lunes.

Javier Milei viaja luego de las declaraciones del Secretario del Tesoro norteamericano en favor de la gestión libertaria. En este sentido, Scott Bessent expresó este lunes un contundente apoyo a la administración de Javier Milei y aseguró que el Tesoro está listo para hacer “lo que sea necesario” con el fin de respaldar a la Argentina. Minutos después, tanto el presidente como el ministro de Economía, Luis Caputo, respondieron al gesto con mensajes de agradecimiento en X.

El eventual apoyo llegaría en un momento delicado para la economía argentina, con vencimientos de deuda por 4.000 millones de dólares en enero y otros 4.500 millones en julio de 2026. Washington, además de la sintonía ideológica con Milei, observa a la Argentina como un aliado estratégico en la región.

La primera escala será a las 10.45, cuando Milei escuche la exposición de Trump en la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas. Dos horas después, tendrá lugar la reunión bilateral en la que se espera que el Presidente norteamericano ratifique su respaldo y avance en la posibilidad de asistencia financiera por parte del Tesoro de Estados Unidos.

Tras el encuentro con Trump, Milei mantendrá una reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, un diálogo que inicialmente estaba previsto para el lunes pero fue reprogramado con la nueva agenda.

Lo acompañarán en la gira el canciller Gerardo Werthein, el ministro de Economía Luis Caputo, la secretaria general Karina Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni.

La jornada concluirá con la participación del presidente argentino en una recepción que Trump ofrecerá a los mandatarios presentes en la Asamblea. El miércoles, Milei tendrá su discurso ante el plenario de la ONU y más tarde recibirá el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, entregado por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

El jueves cerrará la visita oficial con una agenda cargada: reunión con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; participación en la entrega de un premio de la organización B’nai B’rith; y finalmente encuentros con Donald S. Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío, y Claudio Epelman, director del Consejo Judío Latinoamericano.