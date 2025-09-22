El FMI avaló las negociaciones entre Estados Unidos y Argentina para la ayuda financiera: qué dijo Georgieva

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, celebró el anuncio de Scott Bessent sobre la ayuda financiera para Argentina.

La directora gerente de el FMI (Fondo Monetario Internacional) saludó y avaló las negociaciones que Estados Unidos iniciará con Argentina para realizar una ayuda financiera.

"Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo de @SecScottBessent a Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino", dijo Kristalina Georgieva a través de un posteo por la red social X.

Las declaraciones de la funcionaria del organismo internacional, se produjeron horas después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ratificara que la Argentina negocia con su país una ayuda financiera.

"Argentina es un aliado de importancia sistémica para Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro de EE. UU. está dispuesto a hacer lo necesario, dentro de su mandato para apoyar a Argentina", señaló en un tuit el funcionario en su cuenta oficial de la red social X y aclaró que entre las opciones que se barajan están "líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro" y expresó que "las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias".