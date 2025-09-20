Javier Milei tendrá una reunión bilateral con Donald Trump

Será este martes en Nueva York. También se entrevistará con Kristalina Georgieva, titular del FMI, y con Scot Bessent, secretario del tesoro de la Casa Blanca

En medio del tembladeral económico que disparó al dólar por sobre los 1500 pesos y que derivó en que el riesgo país tocará los 1500 puntos, el Gobierno Nacional confirmó que el presidente Javier Milei tendrá una reunión bilateral el próximo martes en los EEUU con el presidente Donald Trump.

Será en el contexto del viaje que inicia hacia el norte Javier Milei para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario argentino también se verá con con Kristalina Georgieva, titular del FMI, y con Scot Bessent, secretario del tesoro de los EEUU.

En este sentido, esta reunión alimenta las expectativas por una negociación para lograr asistencia del Tesoro de EEUU para reforzar reservas en medio de la crisis por la suba del dólar y la falta de confianza en la deuda lo que llevó al Riesgo País a casi 1500 puntos.

Milei viaja a Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU ante la que pronunciará el clásico mensaje que presentan los presidentes que asisten en esta época a las deliberaciones del organismo cada año.

De todas formas lo importante en esta época suele suceder no dentro de la ONU sino en las reuniones paralelas que mantienen los presidentes. Milei, está vez, refuerza así la idea de un acuerdo de asistencia con Washington en medio de la crisis que podría consistir en un canje de monedas o una garantía del pago de vencimientos de bonos ( son US$ 8200 M en 2026) para calmar la falta de confianza en Argentina que el mercado vino mostrando en los últimos meses.