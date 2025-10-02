Milei vendrá el 9 de octubre a Mendoza: el desafiante destino que eligió

El ministro de Defensa y candidato a diputado nacional dio precisiones sobre la llegada del presidente a la provincia en el marco de la campaña electoral.

El presidente Javier Milei visitará Mendoza en el marco de la campaña de cara a las elecciones legislativas. La visita está prevista para el 9 de octubre y el mandatario nacional estará en San Rafael, según confirmó el ministro de Defensa y candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri.

Días atrás el gobernador Alfredo Cornejo adelantó que Milei estaría en territorio mendocino antes de las elecciones del 26 de octubre para dar un espaldarazo a los candidatos oficialistas en la provincia. "Confirmamos que va a venir el presidente en el marco de la campaña", resaltó durante el acto de inauguración de la nueva sede de la Policía Federal en Guaymallén.

“Nos ha pedido al Gobierno provincial una propuesta, que se la vamos a enviar en breve", señaló el gobernador, aunque no dio precisiones sobre el día del arribo del presidente.

La confirmación de la fecha y el lugar de la visita de Milei estuvo a cargo de Luis Petri, quien aseguró que el mandatario nacional llegará a Mendoza el próximo 9 de octubre y que estará en San Rafael. “El presidente tiene muchísimas ganas de venir a Mendoza. Va a venir el 9 de octubre a San Rafael. Estamos muy contentos de recibir al Presidente de la Nación. Mendoza es una provincia que particularmente quiere al presidente y es de las provincias más libertarias”, manifestó el funcionario nacional durante una entrevista con Canal 7.

La elección del destino sureño no es inocente. San Rafael es uno de los principales bastiones del peronismo mendocino y el principal candidato a diputado nacional del justicialismo en estas elecciones el Emir Félix, ex intendente de ese municipio.