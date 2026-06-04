Milei lanzó una audaz invitación global para convertir a la Argentina en el paraíso de la IA

A través de una columna de opinión en el prestigioso diario británico, el Presidente convocó a las empresas tecnológicas a invertir en el país.

“Es por esta razón que mi gobierno presentó la semana pasada al Congreso un proyecto de ley que establece un marco legal específico para el despliegue de la IA”, anunció Milei

En un nuevo movimiento de su estrategia de posicionamiento internacional, el presidente Javier Milei publicó una columna en el diario económico The Financial Times titulada “Javier Milei: Argentina invita a la IA a liberarse”. En el texto, el jefe de Estado argumenta que la sobre-regulación global está asfixiando el avance tecnológico y ofrece al territorio argentino como el terreno ideal para el despliegue de las empresas del mañana.

“Es por esta razón que mi gobierno presentó la semana pasada al Congreso un proyecto de ley que establece un marco legal específico para el despliegue de la IA”, anunció Milei, marcando el inicio de una ambiciosa reforma al régimen de sociedades.

Los tres pilares del plan de Milei para las empresas de Inteligencia Artificial La propuesta legislativa enviada al Parlamento se estructura sobre tres ejes disruptivos diseñados para captar el interés de los gigantes de Silicon Valley y la tecnología mundial:

Sin regulaciones estatales: El compromiso firme de mantener la Inteligencia Artificial sin regulaciones previas para evitar la "mano mortal de una regulación prematura y mal comprendida".

Sociedades Anónimas para robots: La creación de una nueva categoría jurídica en la Argentina. Se trata de sociedades operadas directamente por agentes de IA o robots que contarán con responsabilidad limitada cuando ejerzan un "juicio independiente". El mandatario aclaró que la participación de accionistas humanos "puede participar, pero no es obligatorio".

Entorno fiscal competitivo: Las firmas de este sector se beneficiarán de una baja tasa impositiva corporativa y la libertad de elegir la ley de gobierno corporativo que prefieran. Como resguardo de transparencia, Milei aclaró que los beneficiarios finales deberán ser revelados: "Argentina no tiene interés en convertirse en un paraíso fiscal para el capital ilícito". MILEI FINANCIAL TIMES Financial Times

El modelo de Ámsterdam y el balance económico tras dos años de gestión Para ilustrar su ambición, el Presidente apeló a una analogía histórica: "Inspirados por los comerciantes holandeses que convirtieron a Ámsterdam en la capital financiera del siglo XVII, pretendemos ofrecer el entorno legal y fiscal más atractivo para las empresas de IA que definirán el siglo XXI". En ese sentido, deseó que Buenos Aires sea el lugar donde "la imaginación jurídica se puso al día con el avance tecnológico y el mundo cambió”.