Milei lanzó una audaz invitación global para convertir a la Argentina en el paraíso de la IA
A través de una columna de opinión en el prestigioso diario británico, el Presidente convocó a las empresas tecnológicas a invertir en el país.
En un nuevo movimiento de su estrategia de posicionamiento internacional, el presidente Javier Milei publicó una columna en el diario económico The Financial Times titulada “Javier Milei: Argentina invita a la IA a liberarse”. En el texto, el jefe de Estado argumenta que la sobre-regulación global está asfixiando el avance tecnológico y ofrece al territorio argentino como el terreno ideal para el despliegue de las empresas del mañana.
“Es por esta razón que mi gobierno presentó la semana pasada al Congreso un proyecto de ley que establece un marco legal específico para el despliegue de la IA”, anunció Milei, marcando el inicio de una ambiciosa reforma al régimen de sociedades.
Los tres pilares del plan de Milei para las empresas de Inteligencia Artificial
La propuesta legislativa enviada al Parlamento se estructura sobre tres ejes disruptivos diseñados para captar el interés de los gigantes de Silicon Valley y la tecnología mundial:
Sin regulaciones estatales: El compromiso firme de mantener la Inteligencia Artificial sin regulaciones previas para evitar la "mano mortal de una regulación prematura y mal comprendida".
Sociedades Anónimas para robots: La creación de una nueva categoría jurídica en la Argentina. Se trata de sociedades operadas directamente por agentes de IA o robots que contarán con responsabilidad limitada cuando ejerzan un "juicio independiente". El mandatario aclaró que la participación de accionistas humanos "puede participar, pero no es obligatorio".
Entorno fiscal competitivo: Las firmas de este sector se beneficiarán de una baja tasa impositiva corporativa y la libertad de elegir la ley de gobierno corporativo que prefieran. Como resguardo de transparencia, Milei aclaró que los beneficiarios finales deberán ser revelados: "Argentina no tiene interés en convertirse en un paraíso fiscal para el capital ilícito".
El modelo de Ámsterdam y el balance económico tras dos años de gestión
Para ilustrar su ambición, el Presidente apeló a una analogía histórica: "Inspirados por los comerciantes holandeses que convirtieron a Ámsterdam en la capital financiera del siglo XVII, pretendemos ofrecer el entorno legal y fiscal más atractivo para las empresas de IA que definirán el siglo XXI". En ese sentido, deseó que Buenos Aires sea el lugar donde "la imaginación jurídica se puso al día con el avance tecnológico y el mundo cambió”.
Finalmente, el líder de La Libertad Avanza utilizó la vitrina internacional para exhibir los resultados macroeconómicos logrados durante los años 2024 y 2025, destacando el control de la inflación, la consolidación del superávit fiscal y el masivo programa de desregulación que reactivó el crecimiento tras 15 años de estancamiento.
Además, celebró el posicionamiento del país en los rankings globales: "En 2024 y 2025, el país avanzó 20 posiciones en el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage, la mayor mejora de cualquier nación en ambos años. Estamos abiertos al público", concluyó.